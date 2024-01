In questo articolo si troveranno i pronostici Salernitana – Juventus, quote dei bookmakers e analisi del match delle ore 18.00 domenica 7 gennaio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 19esimo turno di Serie A.

Dopo il 6 a 1 subìto a Torino in Coppa Italia, la Salernitana torna a giocare contro la Juventus, questa volta all’Arechi. I campani avranno occasione di giocarsi la rivincita contro i bianconeri, cercando di rallentarli nella loro corsa scudetto.

I nostri pronostici Salernitana – Juventus

Il nostro pronostico Salernitana - Juventus bet365 Sisal William Hill Federico Chiesa marcatore dell’incontro 3.10 3.00 3.00 Risultato esatto 1-3 Juventus 13.00 13.00 12.00 Kenan Yildiz marcatore dell’incontro 3.40 3.25 3.40

Come scommettere su Salernitana – Juventus: analisi match e pronostici

Juventus che non vuole lasciar scappar l’Inter, campani che hanno bisogno di punti per provare a credere nella salvezza.

Probabili formazioni Salernitana - Juventus

Per i pronostici Salernitana – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy.

Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento d’oro dell’azzurro

In Coppa Italia è stato decisamente il migliore in campo, agendo in lungo e in largo sulle corsie laterali e facendo letteralmente ammattire la retroguardia dei campani. A Federico Chiesa è mancato soltanto il gol ma ha compensato abbondantemente con assist e spunti per i compagni. L’attaccante azzurro ha messo il suo zampino su almeno 3 dei 6 gol che la Juventus ha segnato alla Salernitana, e per questo motivo i pronostici Salernitana – Juventus lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Federico Chiesa marcatore dell’incontro: 3,10 con bet365

Rimanere in scia

I bianconeri vogliono cominciare il nuovo anno come hanno terminato il 2023. Seriamente intenzionata a non lasciar scappare l’Inter, la Juventus cerca un’altra vittoria allo Stadio Arechi di Salerno. Consapevoli che i campani vorranno vendicare il 6 a 1 subìto in Coppa Italia, gli uomini guidati da Max Allegri dovranno avere pazienza e dovranno cercare di approfittare degli spazi che i granata inevitabilmente concederanno loro. Ecco perché sono i favoriti dai pronostici Salernitana - Juventus.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Juventus: 13,00 con Sisal

Il turco vuole segnare ancora

Protagonista assoluto nel match di Coppa Italia, autore di un gol e mezzo (un suo tiro ha propiziato l’autorete del difensore dei granata Dylan Bronn) Kenan Yildiz contro i campani vuole ripetere la maiuscola prestazione regalata ai suoi tifosi in settimana. Il turco molto probabilmente partirà dalla panchina, ma ha già dimostrato più di una volta in questa stagione di essere un ottimo rimpiazzo e di avere personalità e gambe che possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa. È tra i favoriti dalle quote marcatore Salernitana - Juventus.

Scommessa 3; Kenan Yildiz marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill