In questo articolo è possibile trovare i pronostici Salernitana - Inter dei nostri esperti con i consigli utili per scommettere sulla 7^ di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana - Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Le due formazioni si affronteranno sabato 30 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Arechi di Bergamo. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in campionato con la Salernitana che deve ancora trovare la prima vittoria della stagione.

I nerazzurri vengono dalla sconfitta interna contro il Sassuolo. Un passo falso doloroso, che è costato alla squadra allenata da Simone Inzaghi il comando il solitario della classifica. Serve una scossa immediata ma occhio alla Salernitana: i granata sono a caccia della prima vittoria in campionato. La sconfitta contro l’Empoli, diretta concorrente alla salvezza, ha messo seriamente in bilico la panchina di Paulo Sousa.

I nostri pronostici Salernitana - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Salernitana - Inter bet365 Sisa William Hill Risultato esatto 1-0 Inter 7.50 7.25 7.00 Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro 4.33 4.15 4.20 Risultato esatto 0-0 12.00 13.00 13.00

Gli scommettitori che vogliono saperne di più sui pronostici Salernitana - Inter, quote e mercati, possono visitare le piattaforme ufficiali dei siti scommesse. I nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco, possono in molti casi usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida è possibile confrontare i top bonus benvenuto scommesse disponibili al momento in Italia. Alcuni di questi richiedono un codice alla registrazione per l'attivazione, come accade per il codice promozionale SNAI di cui si possono trovare tutte le info nella nostra pagina dedicata.

Probabili formazioni Salernitana - Inter

Per elaborare i nostri pronostici Salernitana - Inter in modo accurato, bisogna analizzare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia.

Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter vuole rimanere in corsa

Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, l’Inter vuole ritornare in corsa per non essere scavalcata al primo posto in classifica. Autrice di una prestazione così così contro la squadra di Alessio Dionisi, la formazione allenata da Simone Inzaghi deve considerare il 2 a 1 contro i neroverdi come un leggerissimo errore di percorso e ripartire da Salerno per tornare a giocare come sa. I neroazzurri sono indubbiamente i favoriti dai pronostici Salernitana - Inter.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Inter: 7,50 con bet365

Nel segno del Diez

Gli ultimi gol del 10 in Campionato risalgono alla doppietta nel 4 a 0 contro la Fiorentina alla terza di Campionato. Da allora tante occasioni e nessun’altra rete per l’argentino, che contro la Salernitana vorrà senza dubbio migliorare le sue statistiche. Occhio quindi alle quote marcatore Salernitana - Inter per Lautaro.

Scommessa 2; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 4,15 con Sisal

Il calore dell’Arechi

Ai granata servirà tutto il supporto possibile dei propri tifosi per riuscire a conquistare un risultato utile contro la capolista. Le parate di Ochoa e le giocate di Candreva possono mettere in difficoltà i nerazzurri com’è già accaduto la scorsa stagione. Non è improbabile un pareggio secondo i pronostici Salernitana - Inter di alcuni esperti di betting.

Scommessa 3; Risultato esatto 0-0: 13,00 con William Hill