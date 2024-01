In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Genoa dei nostri esperti con un confronto quote dei bookmakers e info utili.

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita prevista domenica 21 gennaio alle ore 18.00.

I nostri pronostici Salernitana - Genoa

Il nostro pronostico Salernitana - Genoa bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.30 Risultato esatto 0-0 7.00 7.50 7.00 Salernitana in vantaggio alla fine del 1° tempo 4.33 4.10 4.20

Come scommettere su Salernitana – Genoa analisi match e pronostici

Sfida tra due campioni del mondo quella che avrà luogo a Salerno. I due tecnici, Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino infatti, erano compagni di squadra nella vittoriosa spedizione azzurra del 2006 in Germania. Formazioni entrambe a caccia di punti, la Salernitana è reduce da una sconfitta all’ultimo respiro contro il Napoli, mentre il Genoa ha pareggiato 0 a 0 contro il Torino a Marassi.

Probabili formazioni Salernitana - Genoa

Per i pronostici Salernitana – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-2-1) : Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

: Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa rivedibile

Nonostante sia, tra le ultime classificate nei 5 principali campionati europei, la squadra che ha subìto meno reti, subito dopo il Lorient che, fanalino di coda in Ligue 1 ne ha presi “soltanto” 38, non si può certo dire che 40 gol presi dalla Salernitana siano pochi. Certamente l’assenza di un estremo difensore esperto come Memo Ochoa per quasi due mesi per infortunio ha condizionato, e di parecchio, le prestazioni dei campani che hanno la media di 2 gol presi a partita. Va da sé che i pronostici Salernitana – Genoa prevedano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

I granata per conquistare il primo risultato utile del 2024

Dalla vittoria di Verona datata lo scorso 30 dicembre, per la Salernitana sono arrivate soltanto sconfitte, tra campionato e Coppa Italia. Contro il Genoa gli uomini di Inzaghi vogliono conquistare il primo risultato utile del 2024 e vogliono cercare di fermare i grifoni allenati da Alberto Gilardino. Nel farlo avranno tutto il pubblico dello stadio Arechi dalla loro parte.

Scommessa 2; risultato esatto 0-0: 7,50 con Sisal

Ripartire dal Maradona

Nella gara persa contro il Napoli, i granata hanno dimostrato voglia e carattere da vendere. Contro il Genoa la squadra di Inzaghi deve mettere in campo la stessa grinta che le ha permesso di essere avanti i campioni d’Italia per tutto il primo tempo. I campani cercheranno di passare in vantaggio il prima possibile per cercare poi di mantenere il risultato e conquistare 3 preziosi punti. Scommessa 3; Salernitana in vantaggio alla fine del 1° tempo: 4,20 con William Hill