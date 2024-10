In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ivan Juric e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di giovedì 31 ottobre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Torino

Il nostro pronostico Roma - Torino bet365 Sisal William Hill Esito primo tempo: Torino 5.00 5.00 4.60 Risultato esatto 2-1 Roma 8.50 8.50 7.50 Segna Che Adams 4.00 4.50 4.40

Come scommettere su Roma – Torino: analisi match e pronostici

Primo confronto con il suo recente passato per il tecnico Ivan Juric. All’Olimpico arriva il Torino: inaspettatamente, rispetto alle previsioni di inizio stagione, la Roma si ritrova ad inseguire. E il croato rischia tantissimo: se i giallorossi non dovessero vincere (e magari anche convincere) la dirigenza potrebbe optare per un altro ribaltone in panchina. Negli occhi di tutti c’è ancora il pesantissimo 5-1 subito in casa della Fiorentina, dimostrazione ulteriore che la cura Juric non stia funzionando per niente.

Il Torino vuole il bis dopo l'importantissimo successo contro il Como, arrivato dopo le tre sconfitte di fila che hanno sporcato, nei fatti, un avvio di stagione superlativo. Ora i granata hanno l'occasione di confermarsi grandi: un risultato positivo all'Olimpico e il sogno europeo inizierebbe ad assumere contorni più concreti.

Probabili formazioni Roma vs Torino

Per i pronostici Roma – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hummels; Celik, Pisilli, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Svilar, Mancini, Ndicka, Hummels; Celik, Pisilli, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Masina, Maripan; Coco; Vojvoda, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Torino partirà subito forte: granata in vantaggio alla fine del primo tempo

I granata sono avanti in classifica e questo non è certamente un caso. Tra difficoltà giallorosse e voglia di stupire dei piemontesi, ci aspettiamo una partenza a razzo della squadra di Paolo Vanoli. Così, secondo i nostri pronostici, Roma - Torino vedrà la squadra ospite in vantaggio al termine del primo tempo.

Scommessa 1; esito primo tempo Torino: 5,00 con bet365

La Roma ha bisogno di una prova d’orgoglio: sarà vittoria

La Roma non può sbagliare più, per evitare un altro ribaltone in panchina e per riavvicinarsi alle zone nobili della classifica. Secondo la nostra previsione, la Roma chiuderà il match sul 2-1, facendo leva sulla classe di Dybala e sul fiuto del gol dell’ucraino Dovbyk, tra i pochi a salvarsi in questi primi mesi di stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 8,50 con Sisal

Non c’è Zapata? Che Adams è pronto a prendere il Torino per mano

Il Torino sogna il pass per l’Europa e questo nonostante la pesantissima assenza dell’attaccante Duvan Zapata (il colombiano tornerà in campo solo per la prossima stagione). Vanoli ha bisogno di altri punti di riferimento in attacco: Sanabria il suo lo fa, come sempre, ma i riflettori sono inevitabilmente puntati sul volto nuovo Che Adams. Secondo il nostro pronostico Roma - Torino sarà caratterizzata da almeno un gol dell’attaccante scozzese ex Southampton.

Scommessa 3; Che Adams segna nell’incontro: 4,40 con William Hill