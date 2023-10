In questa pagina i giocatori troveranno i pronostici Roma - Slavia Praga degli esperti per scommettere sul online sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Slavia Praga confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Europa League.

Il 26 ottobre alle 21.00 andrà in scena, allo stadio Olimpico di Roma, la partita tra Roma e Slavia Praga, terzo incontro del gruppo G.

Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno nel girone, e in questa partita si giocano il primato.

Per la sfida contro i cechi, José Mourinho in difesa potrebbe proporre dal primo minuto Llorente, con Cristante che tornerà ad agire a centrocampo insieme a Paredes e Bove. Sulle fasce Celik e Zalewski presidieranno la corsia di destra e sinistra. Fiducia dal primo minuto per El Shaarawy, che andrà a far coppia con Lukaku.

I nostri pronostici Roma - Slavia Praga

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Slavia Praga bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.37 2.30 2.10 Stephan El Shaarawy marcatore nell’incontro 2.87 3.00 3.25 Risultato esatto 1-0 Roma 7.50 7.25 7.00

Ulteriori quote e pronostici Roma - Slavia praga possono essere trovati per intero, insieme a tutti i mercati di scommessa, sui portali ufficiali dei bookmaker ADM. Inoltre gli scommettitori che vorrebbero saperne di più possono trovare nelle nostre pagine dedicate

un elenco delle migliori applicazioni per scommettere online disponibili attualmente in Italia

una guida al codice promo Eurobet alla registrazione, welcome bonus e altre info sull'operatore.

Probabili formazioni Roma – Slavia Praga

Per dei pronostici Roma - Slavia Praga vincenti, è necessario analizzare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic, Sevcik, Dorley, Dumitrescu; Doudera, Wallem; Van Buren

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Slavia Praga permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una vittoria per il primato

La sfida dell'Olimpico sarà decisiva per il cammino dei giallorossi, che faranno di tutto per chiudere al primo posto nel girone per evitare gli spareggi con le squadre che scenderanno dalla Champions League. La squadra di Mourinho è seriamente intenzionata ad arrivare nuovamente in fondo alla competizione per provare nuovamente a vincere la coppa. Motivo per cui i pronostici Roma - Slavia Praga danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,37 con bet365

Il momento d’oro del Faraone

Il suo gol contro il Monza ha tolto le castagne dal fuoco ai giallorossi. Nonostante la superiorità numerica, la Roma ha dovuto aspettare una zampata del numero 92 nei minuti finali per poter portare a casa il risultato. Con la piena fiducia del suo allenatore, contro lo Slavia Praga Stephan El Shaarawy cercherà di segnare il suo primo gol in Europa League di questa stagione. È di fatto tra i favoriti dalle quote marcatore Roma - Slavia Praga.

Scommessa 2; Stephan El Shaarawy marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

La testa al big match di domenica

La Roma ha tutti gli interessi nel vincere il match contro i cechi, ma i giocatori di Mourinho potrebbero avere già la testa alla partita di domenica prossima, quando affronteranno a San Siro la capolista Inter. Per questo motivo contro lo Slavia Praga potrebbe arrivare una vittoria a fatica. I pronostici Roma - Slavia Praga degli esperti ci suggeriscono di non sottovalutare la squadra in trasferta.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Roma: 7,00 con William Hill