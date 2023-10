Ecco i pronostici Roma - Servette dei nostri esperti di scommesse sportive online con confronto quote e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Servette confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Europa League.

Si giocherà il 5 ottobre alle 21.00, allo Stadio Olimpico di Roma, il match valido per il secondo turno di Europa League tra Roma e Servette. Dopo la vittoriosa trasferta in Moldavia, dove hanno vinto per 2 a 1 contro lo Sheriff Tiraspol, la Roma ospita il modesto Servette, al momento ottavo nella Super League svizzera.

I nostri pronostici Roma - Servette

I nostri pronostici Roma - Servette bet365 Sisal William Hill Andrea Belotti marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.37 Over 3.5 2.37 2.35 2.37 Risultato esatto 2-0 Roma 6.00 5.50 5.50

Come scommettere su Roma - Servette: pronostico e analisi match

Mourinho lascerà a riposo Paulo Dybala in vista dei prossimi impegni. A prendere il posto dell’argentino in attacco con Lukaku ci sarà molto probabilmente Belotti. Gli infortuni portano a delle scelte obbligate in difesa, dove Cristante agirà ancora da perno centrale con Mancini e N'dicka ai suoi lati. Alternanza infine tra i pali: Rui Patricio si accomoderà in panchina per lasciare il posto a Svilar.

All'Olimpico la squadra di Weiler si schiererà con un 4-4-2 molto classico in cui Bedia e Guillemenot costituiranno i riferimenti offensivi. Stevanovic e Antunes esterni, mentre a guidare la difesa saranno Onguene e Rouiller.

Probabili formazioni Roma - Servette

Prima di fiondarci nei nostri pronostici Roma - Servette, bisogna analizzare le probabili formazioni delle due squadre:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N'dicka; Zalewski, Pellegrini, Aouar, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti

Svilar; Mancini, Cristante, N'dicka; Zalewski, Pellegrini, Aouar, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Rouiller, Onguene, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia

Un’occasione per Belotti

Josè Mourinho ha deciso di lasciar riposare Dybala. Spazio quindi ad Andrea Belotti che si troverà di fronte la modesta difesa del Servette e potrà cercare il primo gol in Europa League di questa stagione. Rientra infatti tra i favoriti dalle quote marcatore Roma - Servette.

Scommessa 1; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 2,00 con bet365

La forza in avanti dei giallorossi

Nella gara contro lo Slavia Praga, il Servette ha dimostrato di essere una squadra compatta e organizzata, tuttavia la disparità delle forze in campo è notevole, e non dovrebbe essere difficile per i giallorossi riuscire ad avere ragione facilmente degli svizzeri. Chissà che il match non ci regali una vittoria dei giallorossi con una valanga di goal, tra i pronostici Roma - Servette più interessanti vi è proprio l'over 3.5 magari da utilizzare in combo con il risultato fisso 1.

Scommessa 2; over 3.5: 2,35 con Sisal

La spinta dell’Olimpico

La Roma vuole velocemente mettersi alle spalle un avvio di stagione così così, e la spinta dello Stadio Olimpico può essere una ragione in più per trovare un’altra vittoria in Europa League. I pronostici Roma - Servette danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0 Roma: 5,50 con William Hill