Pronostici Roma – Sampdoria e informazioni utili per scommettere: i giallorossi devono vincere per dimenticare le recenti delusioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Sampdoria, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma-Sampdoria, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Leonardo Semplici.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 18 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Sampdoria

Il nostro pronostico Roma - Sampdoria bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Roma 9.00 8.75 7.50 Over 3,50 2.62 2.65 2.80 Pareggio 4.75 4.75 4.80

Come scommettere su Roma – Sampdoria: analisi match e pronostici

Una volta, quello tra giallorossi e blucerchiati era un match di cartello della Coppa Italia. I numeri non mentono: parliamo, infatti, di due club che hanno vinto il trofeo per 13 volte in totale (nove per la Roma, quattro per la Samp). Adesso, però, ci troviamo al cospetto di due squadre che affrontano un momento delicato e che hanno già vissuto due esoneri. La Roma viene dalla brutta sconfitta contro il Como: ora sono solo due i punti di distanza dalla zona retrocessione, segnale che la cura Ranieri non ha fatto ancora totalmente effetto. Questo al netto della bella reazione in Europa League.

Situazione ancora peggiore in casa Sampdoria, alla seconda stagione nel purgatorio della Serie B e addirittura a rischio retrocessione. I blucerchiati devono riprendere a correre e sperare nella sterzata decisiva con il nuovo allenatore Semplici, arrivato in Liguria dopo gli esoneri di Pirlo prima e Sottil poi. Una vittoria di prestigio in Coppa Italia potrebbe rappresentare la classica svolta in una stagione fin qui deludente.

Probabili formazioni Roma vs Sampdoria

Per i pronostici Roma – Sampdoria occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Kone, Zalewski; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Kone, Zalewski; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri. SAMPDORIA (3-4-2-1): Silvestri; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Kasami, Bellemo, Ioannou; Akinsanmiro, Borini; Tutino. Allenatore: Semplici.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Sampdoria permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, vittoria sofferta ma sarà passaggio del turno

Due squadre in crisi, dicevamo. Ma chiaramente le Roma può fare leva su un undici di maggiore qualità, parlando di una compagine che milita in A e costruita per essere protagonista in Europa League. Tanta qualità nonostante il turnover per certi versi forzato, deciso da Mister Ranieri: riflettori puntati sui rifinitori Soulé e Lorenzo Pellegrini, chiamati ad inventare e - più in generale - a farsi protagonisti di una prestazione finalmente convincente. Attenzione anche al centravanti puro Dovbyk. Giocatori importanti: secondo il nostro pronostico Roma-Sampdoria si chiuderà con un sofferto 2-1 a tinte giallorosse

Non mancheranno le emozioni (e i gol) allo stadio Olimpico

Non si tratta certamente di due squadre in forma, ma Roma e Sampdoria garantiranno comunque uno spettacolo godibile. Reparti a confronto: la difesa romanista viene spesso sorpresa in velocità ma in attacco la truppa di Ranieri rimane fortissima (anche senza l’organico al completo). La Sampdoria propone il top Tutino in avanti, ma - guardando alla retroguardia - si ritrova senza giocatori fondamentali e potrebbe schierare elementi fuori ruolo per completare il terzetto difensivo. Alla luce di queste condizioni, secondo il nostro pronostico Roma-Sampdoria si chiuderà con almeno 4 gol totali nell’ambito dei 90 minuti

Gara ferma sul pari: il passaggio del turno si deciderà tutto ai rigori

Nonostante la differenza di categoria, la gara potrebbe rivelarsi godibile e ricca di capovolgimenti di fronte. Secondo la nostra previsione la gara si chiuderà sul pari: l’accesso ai quarti di finale verrà così deciso con i calci di rigore.

