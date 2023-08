In questo articolo è possibile trovare i pronostici Roma - Salernitana, confronto quote e consigli per scommettere sulla prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la prima giornata di Serie A per fornire i loro pronostici Roma - Salernitana, consigli e confronto quote.

Si giocherà allo Stadio Olimpico alle ore 18.30 la sfida tra Roma e Salernitana. La squadra della capitale, con l’allenatore Jose Mourinho squalificato così come l’allenatore in seconda Salvatore Foti, sarà diretta in panchina dalla leggenda giallorossa Bruno Conti, che affiancherà Stefano Rapetti, non in possesso del patentino UEFA A.

La Salernitana di Sousa, dopo essersi salvata con un turno d’anticipo lo scorso campionato, vuole cominciare bene la stagione e farà di tutto per fare bella figura.

La Roma schiera un 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling, Llorente in difesa, con Kristensen, Bove, Cristante, Aouar e Zalewski a centrocampo a supportare le punte Belotti, El Shaarawy.

La Salernitana risponde con il medesimo modulo con Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

I nostri pronostici Roma - Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Roma - Salernitana dei bookmakers online e le quote aggiornate in tempo reale, consigliamo di visitare i siti ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Salernitana bet365 Sisal William Hill Roma salernitana risultato esatto 2- 0 6.00 6.25 6.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.15 2.00 Over 2.5 2.10 2.10 2.05

È ripartita la Serie A e con essa tutte le emozioni e l'adrenalina del grande calcio italiano. Tutti i migliori siti scommesse online hanno già pubblicato le loro quote per la prima giornata di campionato che vedrà le squadre impegnate in match squilibrati sulla carta, ma potenzialmente sorprendenti dopo un calciomercato tanto sottotono per la maggior parte dei club italiani. Questo è anche il momento migliore per scommettere in Antepost, siti come bet365, Sisal e William Hill mettono a disposizione interessanti quote per la potenziale vincente di questo scudetto 2023/2024. I nuovi giocatori non ancora registrati, possono aprire un conto gioco ed utilizzare un codice bonus bet365 alla registrazione di cui si possono ottenere tutte le informazioni utili nella nostra guida dedicata.

L’Olimpico come talismano

La Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta in serie A contro i campani, che rimangono la squadra contro cui i giallorossi hanno la miglior media punti. La squadra di Mourinho inoltre, è ancora imbattuta in casa contro la Salernitana in Serie A. Dato statistico: la Roma esordì contro gli amaranto anche la scorsa stagione, vincendo per 1 a 0 allo stadio Arechi. La formazione guidata da Mourinho cercherà di raggiungere il massimo risultato iniziando così nel migliore dei modi il suo campionato andando a confermare i pronostici Roma - Salernitana.

La Salernitana può tenere

Roma salernitana risultato esatto 2- 0: 6,00 con bet365

Con il sogno Bernardeschi che non si è ancora concretizzato, la Salernitana deve riuscire ad accumulare un buon bottino di punti il prima possibile. Certo, farlo in casa della Roma alla prima di Campionato può essere un azzardo, ma la squadra di Paulo Sousa ha già dimostrato, durante lo scorso campionato, di non aver paura di ben più blasonati avversari. Mercato povero per i campani, ma squadra collaudata. Aspetti che potrebbero influenzare questi pronostici Roma - Salernitana.

L’attacco dei giallorossi

Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,15 con Sisal

Senza gli squalificati Dybala e Pellegrini, Mourinho è obbligato a puntare su Belotti al centro dell'attacco, davanti ad un Olimpico pieno in ogni ordine di posti, con l'ennesimo sold-out, sicuramente il primo di una lunga serie per questa stagione. Le novità della formazione dello Special One sono in particolare quelle relative al reparto difensivo e il centrocampo. Dietro, dopo la cessione di Ibanez all'Al-Ahli, il titolare sarà Llorente (preferito a Ndicka), mentre a centrocampo troveranno probabilmente spazio due dei nuovi innesti della Roma: Aouar e Kristensen. A quanto pare ci sarà ancora da attendere per l'esordio degli acquisti più recenti, Paredes e Renato Sanches, che potrebbero però subentrare nel corso del match. Spazio in attacco per il Gallo e per il Faraone Stephan El Shaarawy, chiamati a dimostrare di non essere soltanto panchinari di lusso.

Over 2.5: 2,05 con William Hill