Pronostici Roma – Parma e informazioni utili per scommettere: i giallorossi devono vincere per tirarsi fuori dalla zona retrocessione

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 22 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Roma - Parma bet365 Sisal William Hill Dovbyk segna un gol 1.83 2.00 2.30 Risultato esatto 2-2 15.00 22.00 15.00 Vittoria Roma e Goal Entrambe 3.00 2.85 3.10

Come scommettere su Roma – Parma: analisi match e pronostici

Nessuno lo avrebbe immaginato ad inizio campionato e, invece, la sfida tra capitolini ed emiliani è a conti fatti uno scontro salvezza. La Roma di Claudio Ranieri si ritrova infatti a quota 16 punti, solo due in più del Cagliari terzultimo. In mezzo, capace di totalizzare 15 punti fin qui, c'è il Parma di Mister Pecchia, un'altra squadra che - come nel caso di Venezia e Monza - ha raccolto molte recensioni positive ma pochi risultati.

Se i Ducali occupano una posizione di classifica tutto sommato in linea con le aspettative stagionali, Ndicka e compagni invece devono fare i conti con una vera e propria anomalia. Con tutti i rischi del caso, perché la Roma non è squadra abituata a navigare tra i bassifondi, a differenza di altre compagini (proprio come il Parma) consapevoli di essere destinate a soffrire. Fondamentale, così, mettere in cascina più punti possibili e approdare alla parte sinistra della classifica: per questo, la Roma è nei fatti costretta a vincere contro un Parma che però non farà regali.

Probabili formazioni Roma vs Parma

Per i pronostici Roma – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-3) : Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, M. Kone, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, M. Kone, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dovbyk ci ha preso gusto: ancora in gol dopo la doppietta con la Samp

La buona prestazione contro la Sampdoria, con tanto di doppietta, ha rilanciato l’ucraino Dovbyk. L’ultimo capocannoniere della Liga ha messo alle spalle i recenti acciacchi e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Secondo il nostro pronostico Roma - Parma sarà nel segno di almeno un gol dell’ex Girona, anche in caso di iniziale panchina.

Scommessa 1; Dovbyk segna un gol: 1,83 con bet365

Il Parma è un cliente scomodo: all’Olimpico sarà 2-2

Il Parma non è squadra facile da affrontare. Se si guarda al gioco, la classifica non rispecchia pienamente la forza e l’organizzazione di una compagine che può tranquillamente puntare ad una salvezza tranquilla. Vero, l’assenza di Bernabé pesa tantissimo e la recente sconfitta con il Verona non fa stare tranquilli, ma Fabio Pecchia è allenatore bravo a trovare i giusti correttivi. Secondo la nostra previsione, alle luce della presenza di elementi come Bonny e Man, la gara dell’Olimpico terminerà sul 2-2.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 22,00 con Sisal

Roma, vittoria importantissima. Ma non sarà facile

La sconfitta in quel di Como può essere considerata un incidente di percorso. Claudio Ranieri sa come rimettere in sesto la sua Roma, c’è da fidarsi. Contro il Parma ci sarà da soffrire, ma uscirà fuori la maggiore caratura tecnica dei padroni di casa: a centrocampo spazio per Koné e Pisilli (Paredes parte dalla panchina), in difesa si rivede Hummels, mentre in attacco il “separato in casa” Dybala è pronto comunque a regalare momenti d’alta classe. Così, secondo il nostro pronostico Roma-Parma si chiuderà con una vittoria dei giallorossi. Il Parma, però, siglerà almeno un gol.

Scommessa 3; Vittoria Roma + Goal entrambe: 3,10 con William Hill