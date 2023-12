Ecco i pronostici Roma - Napoli dei nostri esperti di scommesse con confronto quote dei bookmakers e info utili sulla partita di Sabato alle 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che chiuderà – di fatto – la 17esima giornata di Serie A.

Andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la partita tra giallorossi e azzurri campioni d’Italia. In campionato la Roma è reduce da una sconfitta contro il Bologna mentre il Napoli ha vinto per 2 a 1 contro il Cagliari. Gli azzurri tuttavia, sono stati eliminati in settimana dalla Coppa Italia, con il Frosinone che ha vinto per 4 reti a 0 al Maradona.

I nostri pronostici Roma – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Napoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.00 2.05 Risultato esatto 2-0 Roma 15.00 15.00 13.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 3.00 3.00 3.00

Altri pronostici Roma - Napoli, quote e mercati sono consultabili per intero sui siti scommesse online ufficiali dei concessionari di gioco. In più i lettori possono dare un'occhiata alle nostre guide per saperne di più come ad esempio:

guida alle migliori applicazioni di scommesse sportive online per scommettere da mobile

pagina dedicata al codice promo Betaland e a tutte le info sull'operatore.

Probabili formazioni Roma - Napoli

Per i pronostici Roma – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa smarrita

Con i 4 gol subiti dal Frosinone, il Napoli ha registrato la peggior sconfitta stagionale. Gli uomini di Mazzarri hanno già subìto 19 gol in campionato, e non siamo neanche al termine del girone d’andata. Considerato che l’anno scorso, quando gli azzurri vinsero lo scudetto, i gol concessi in 38 giornate furono appena 28, c’è sicuramente qualcosa da rivedere nella retroguardia dei partenopei. Con il ritorno in campo di Lukaku, e una difesa azzurra che sembra essersi smarrita, i pronostici Roma – Napoli prevedono una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

La Roma può approfittarne

Dopo la sconfitta di Bologna la Roma ospita un Napoli in seria difficoltà. La squadra allenata da Walter Mazzarri sta attraversando un periodo d’appannamento, e i pronostici Roma – Napoli prevedono che i giallorossi possano approfittare del momento no dei partenopei per trovare l’ottava vittoria in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Roma: 15,00 con Sisal

Il ritorno del belga

Dopo aver saltato la trasferta di Bologna per il rosso diretto (il primo in carriera) rimediato contro la Fiorentina, Romelu Lukaku avrà l’occasione di fare un bel regalo di Natale ai suoi tifosi. Rientrerà proprio contro la big contro cui ha segnato più gol. Sono infatti 4 le reti segnate dal belga contro i partenopei su 6 incroci in campionato. Il numero 90 giallorosso spera di arrivare a quota 5 e di regalare una fantastica vittoria pre-natalizia ai tifosi della Roma. Come sempre è favorito dalle quote marcatori Roma - Napoli.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill