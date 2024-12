Pronostici Roma – Lecce e informazioni utili per scommettere: insolito scontro salvezza tra Ranieri e Giampaolo. Giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma-Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Marco Giampaolo.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 7 dicembre allo Stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma-Lecce

Il nostro pronostico Roma - Lecce bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-1 Roma 8.50 8.75 7.50 Lorenzo Pellegrini segna per ultimo 7.00 7.75 6.50 Pareggio 4.00 4.00 3.90

Come scommettere su Roma – Lecce: analisi match e pronostici

La Roma non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria. I giallorossi vengono da buone prestazioni sotto la guida di Claudio Ranieri (rientrato all’ovile per la terza volta in carriera), ma adesso hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Dall’altro lato, però, c’è un Lecce letteralmente rigenerato dalla cura di Mister Giampaolo: con l’ex Samp in panchina, i salentini hanno raccolto quattro punti contro Venezia e Juventus, portandosi finalmente fuori dalla zona retrocessione e raggiungendo proprio la Roma a quota 13 punti. Fa strano dirlo, ma alla luce dei soli due punti di vantaggio sul Como terzultimo, parliamo a conti fatti di uno scontro salvezza.

Probabili formazioni Roma vs Lecce

Per i pronostici Roma – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Pelmard; Ramadani, Rafia, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, una vittoria sofferta ma fondamentale

La Roma non può permettersi di farsi inghiottire dal buco nero della lotta per evitare la retrocessione. Dybala e compagni sono abituati ad altri obiettivi e potrebbero non reggere il contraccolpo: per questo contro il Lecce è fondamentale vincere.

In valore assoluto, si tratta di una missione tutt’altro che impossibile, considerando il valore di un organico che può fare leva su un attaccante come Dovbyk (capocannoniere dell’ultima Liga) e su giocatori di spessore come lo stesso Dybala, Paredes, Kone e Angelino. Secondo il nostro pronostico Roma-Lecce è gara destinata a chiudersi sul 2-1 per i padroni di casa.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-1 Roma: 8,50 con bet365

Riecco il capitano: primo gol stagionale per Lorenzo Pellegrini

A conti fatti è l’uomo più atteso, dalla piazza e dagli addetti ai lavori. Parliamo chiaramente del capitano Lorenzo Pellegrini, giocatore fondamentale che Mister Ranieri è chiamato a rigenerare dopo un avvio di stagione disastroso. Il numero 7 è in ballottaggio con Cristante, ma siamo certi che lascerà comunque il segno. Secondo la nostra previsione, il centrocampista della nazionale realizzerà il gol che chiuderà il match.

Scommessa 2; Lorenzo Pellegrini ultimo marcatore: 4,50 con Sisal

Un pareggio che farà comodo al Lecce. Roma in pericolo

La Roma deve vincere, ma dall’altro lato c’è un Lecce che viene dall’importantissimo pareggio contro la Juventus. I salentini vogliono fermare un’altra big e per questo si affidano al montenegrino Krstovic, al funambolico Dorgu e ad un Rebic che potrebbe essere ancora decisivo dalla panchina. Per il nostro pronostico Roma-Lecce è gara che si chiuderà sul pareggio: un punto che farà contenti i pugliesi, meno una Roma non abituata a lottare per la salvezza.

Scommessa 3; pareggio 3,90 con William Hill