Pronostici Roma – Lazio e informazioni utili per scommettere: giallorossi leggermente favoriti nonostante il ritardo in classifica

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma-Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 5 gennaio allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Roma - Lazio bet365 Sisal William Hill Vittoria Roma 2.55 2.50 2.55 Risultato esatto 2-1 Lazio 11.00 11.00 11.00 Dybala 8.00 6.50 7.00

Come scommettere su Roma – Lazio: analisi match e pronostici

Il derby della capitale è sfida sempre dal grande fascino. Questa volta, però, c’è una squadra che è obbligata a vincere anche e soprattutto per motivazioni di classifica. Parliamo chiaramente della Roma, ancora lontanissima dalla zona europea (sono 12 i punti dal sesto posto) e penalizzata pesantemente da un avvio di stagione segnato dagli esoneri di De Rossi e Juric. La bandiera Claudio Ranieri sembra aver riportato il sereno, come certificano il pokerissimo sul Parma e il recente pareggio in casa del Milan.

La Lazio, invece, è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e, in più, risulta tra le prime della classe anche in Europa League. I biancocelesti hanno addirittura 15 punti in più dei cugini giallorossi: la classifica, però, quando si parla di derby, non è un fattore da tenere particolarmente in considerazione.

Probabili formazioni Roma vs Lazio

Per i pronostici Roma – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, un successo per esaltare l’ambiente e iniziare una fase nuova

La Roma vuole confermarsi squadra guarita dopo un avvio di stagione disastroso. I giallorossi propongono i big Paredes e Hummels, incredibilmente ignorati da Juric, e si affidano al centravanti Dovbyk. Occhio proprio all’attaccante ucraino, capocannoniere dell’ultima Liga, ma ancora incapace di imporsi in Italia. Il giocatore, però, non si discute. Secondo il nostro pronostico Roma-Lazio si chiuderà con il successo della squadra di Claudio Ranieri.

Scommessa 1: vittoria Roma: 2,55 con bet365

Lazio superiore: una vittoria per l’obiettivo quarto posto

La Lazio, invece, ha le sue solide certezze. Il tecnico Marco Baroni ha dato subito un’identità di gioco alla sua squadra, forte di elementi del calibro di Nuno Tavares, Rovella e Zaccagni. Attenzione, poi, all’attaccante Taty Castellanos, giocatore che farebbe comodo a tante big del calcio europeo. Secondo la nostra previsione, il derby della capitale sarà aggiudicato dalla Lazio, avanti con il risultato di 2-1.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Lazio: 11,00 con Sisal

Dybala prende per mano i giallorossi: suo il primo gol

L’uomo in più della Roma è il fantasista Paulo Dybala. L’ex Juventus potrebbe partire durante il mercato di gennaio (ha detto no al Galatasaray), ma nel frattempo è chiamato a portare per mano la truppa giallorossa. Secondo il nostro pronostico il derby Roma-Lazio sarà aperto proprio da un gol del fuoriclasse argentino.

Scommessa 3; Dybala segna per primo: 13,00 con William Hill