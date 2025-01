Pronostici Roma – Genoa e informazioni utili per scommettere: giallorossi nettamente favoriti, ma i liguri sono in grande forma

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma-Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Patrick Vieira.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 17 gennaio allo Stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori

Il nostro pronostico Roma - Genoa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Roma 7.00 7.00 8.00 Lorenzo Pellegrini segna 3.50 4.00 3.75 Vittoria Genoa 6.00 6.50 6.50

Ulteriori quote e pronostici Roma - Genoa possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono dare un'occhiata a

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, iniziative di benvenuto e tanto altro;

la nostra guida ai migliori siti scommesse online al momento in Italia.

Come scommettere su Roma – Genoa: analisi match e pronostici

Scontro diretto inaspettato tra due squadre dagli obiettivi stagionali diversi (almeno sulla carta). Capitolini e liguri sono però accomunati dal percorso: entrambi i club, infatti, sono stati protagonisti di un avvio disastroso ma stanno rialzando la testa sotto la guida dei rispettivi nuovi allenatori. Da un lato Claudio Ranieri, che ha riportato serenità nell’ambiente Roma, valorizzando elementi come Hummels, Paredes, Pellegrini e Dybala. Dall’altro Patrick Vieira, che in due mesi ha portato il Genoa a +5 dalla zona retrocessione.

Parlavamo di scontro diretto e il motivo è presto detto: a parlare è la classifica, con i giallorossi a quota 24 punti e i genoani indietro di una sola lunghezza. Una vittoria consentirebbe a una delle due di avvicinarsi a quel settimo posto che - ranking alla mano - dovrebbe garantire almeno la Conference League. Chi perde, però, deve tornare a preoccuparsi delle tante contendenti in chiave salvezza: la classifica è corta, non c'è da scherzare, per questo la sfida dell'Olimpica sa tanto di crocevia.

Probabili formazioni Roma vs Genoa

Per i pronostici Roma – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri. GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Kasa, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, un successo per il rilancio europeo

Con Ranieri in panchina, la Roma si è finalmente ritrovato: proposta di gioco semplice ma accattivante e una sola uscita a vuoto, per giunta contro un Como che sta mettendo in difficoltà tutte le big. Anche contro il Genoa, il tecnico originario di Testaccio proporrà un 3-5-2 molto lineare, affidandosi alle geometrie di Paredes e all'inventiva del rigenerato Dybala. Secondo il nostro pronostico Roma - Genoa si chiuderà con un netto 2-0 a tinte giallorosse.

Scommessa 1: Risultato esatto 2-0 Roma: 7,00 con bet365

Lorenzo Pellegrini torna al centro del progetto Roma

Il capitano è sempre il capitano. Lorenzo Pellegrini è pronto a portare per mano la Roma e di riportarla almeno in zona europea. Secondo la nostra previsione, realizzerà il suo terzo gol stagionale, dimostrandosi ancora una volta indifferente alle voci di mercato sul suo conto.

Scommessa 2; Lorenzo Pellegrini segna: 4,00 con Sisal

Il Genoa non si nasconde più: salvezza più vicina e Conference nel mirino

Il Genoa non può tirarsi indietro. Dopo due mesi superlativi, i liguri vogliono recitare il ruolo di sorpresa del campionato e all’Olimpico si affidano ancora una volta all’attaccante Pinamonti. L’ex Sassuolo si candida anche in ottica nazionale, nonostante il ct Spalletti abbia ormai scelto Kean e Retegui. Nessuna intenzione di arrendersi per il centravanti e lo stesso vale per il Genoa, che non vuole porsi limiti: la salvezza è l’obiettivo primario, ma con gente come Frendrup, Miretti e Martin, l’Europa non è un miraggio. Nessuna sorpresa, così, se per il nostro pronostico Roma-Genoa si chiuderà con il successo della squadra ospite.

Scommessa 3; Vittoria Genoa: 6,50 con William Hill