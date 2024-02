In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Feyenoord, quote dei bookmakers e analisi del match di giovedì 22 febbraio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Feyenoord, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli spareggi di Uefa Europa League, match valido per l’approdo agli ottavi di finale.

Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata a Rotterdam, la Roma di Daniele De Rossi ospita gli olandesi per giocarsi il passaggio del turno.

I nostri pronostici Roma – Feyenoord

Il nostro pronostico Roma - Feyenoord bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.60 Risultato esatto 2-1 Roma 9.00 9.00 8.50 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.37 2.40 2.50

Come scommettere su Roma – Feyenoord: analisi match e pronostici

Dopo il 3 a 0 inflitto al Frosinone al Benito Stirpe, i giallorossi si giocano all’Olimpico il passaggio al turno successivo di Europa League.

Probabili formazioni Roma - Feyenoord

Per i pronostici Roma – Feyenoord occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3) - Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. FEYENOORD (4-3-3) - Wellenereuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Feyenoord permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Proseguire il cammino

La Roma ha tutta l’intenzione di essere presente nelle urne di Nyon che, venerdì 23 febbraio, decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Per avere questa certezza, la squadra di Daniele De Rossi deve superare l’ostacolo Feyenoord. Forte del prezioso pareggio dell’andata, la Roma cercherà di sfruttare il fattore campo per cercare di passare il turno.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con bet365

La Roma per regalarsi gli ottavi

Nelle ultime sue 2 stagioni in Europa, la Roma è riuscita sempre ad arrivare in fondo alla competizione. Una volta conquistando la Conference League (proprio contro il Feyenoord), e l’anno successivo arrivando in finale cedendo soltanto ai rigori al Siviglia. Sebbene con un altro allenatore in panchina, i giallorossi vogliono proseguire la tradizione e provare in tutti i modi a vincere contro il Feyenoord. E secondo i pronostici Roma - Feyenoord, dovrebbe riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 9,00 con Sisal

Come all’andata

Una sua zuccata contro gli olandesi all’andata, ha regalato il pareggio alla Roma e ha permesso a Romelu Lukaku di segnare il suo 17esimo gol stagionale. Nella gara di ritorno, davanti ai suoi tifosi, il belga ha tutta l’intenzione di far scrivere di nuovo il suo nome sul tabellino dei marcatori. I pronostici Roma – Feyenoord indicano il gigante numero 90 giallorosso come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,50 con William Hill