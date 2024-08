In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Partita valida per la seconda giornata di Serie A, che si disputerà domenica 25 agosto allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle 20:45. I giallorossi vogliono conquistare la vittoria dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari nella gara d’esordio. La squadra di Daniele De Rossi non vuole sbagliare il primo impegno casalingo stagionale.

I nostri pronostici Roma – Empoli

Il nostro pronostico Roma - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Roma 7.00 7.00 7.00 Artem Dovbyk primo marcatore dell’incontro 3.40 3.90 4.50 La Roma vince il primo tempo 2.05 2.00 1.95

Come scommettere su Roma – Empoli: analisi match e pronostici

La Roma all’esordio in campionato, in trasferta contro il Cagliari, non è andata oltre lo 0-0. I giallorossi puntano in alto e sono determinati a vincere la sfida contro la squadra allenata da Roberto D’Aversa. Anche l’Empoli ha pareggiato per 0-0 la prima gara di campionato, i toscani al Castellani non sono riusciti ad ottenere l’intera posta in palio contro il Monza. Alla squadra di D’Aversa servirà un’impresa per uscire indenne dall’Olimpico.

Probabili formazioni Roma vs Empoli

Per i pronostici Roma – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All. De Rossi.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All. De Rossi. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli, Viti, Walukiewicz; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Roma non può sbagliare

Secondo gli esperti di scommesse sportive online la Roma vincerà senza subire reti. La squadra di De Rossi non ha alcuna intenzione di fallire il primo impegno interno del campionato, i giallorossi vogliono arrivare tra le prime quattro e per riuscirci sarà fondamentale iniziare la stagione nel modo giusto. Dopo il pareggio di Cagliari, la Roma non lascerà punti per strada contro l’Empoli. Secondo i pronostici Roma - Empoli sarà la squadra di casa a vincere.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Roma: 2,10 con bet365

Artem Dovbyk vuole esordire all’Olimpico con un goal

Per l’ex centravanti del Girona quella contro l’Empoli potrebbe essere la partita giusta per segnare il suo primo goal in maglia giallorossa. Dovbyk vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano alla corte di De Rossi e farà il possibile per presentarsi ai suoi nuovi tifosi nel migliore dei modi. Secondo gli esperti potrebbe essere proprio Dovbyk il primo marcatore dell’incontro.

Scommessa 2; Artem Dovbyk primo marcatore dell’incontro: 4,50 con Sisal

La Roma proverà ad archiviare la pratica il prima possibile

Ad inizio stagione bisogna cercare di gestire al meglio le energie. Lo sa bene la Roma che proverà a sbloccare subito la gara. Per questo motivo i pronostici Roma - Empoli protendono verso il segno 1 al termine della prima frazione di gioco. La squadra di De Rossi ha le qualità per incanalare subito la gara sui binari giusti.

Scommessa 3; La Roma vince il primo tempo: 2,05 con William Hill