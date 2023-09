In questa pagina si possono consultare i pronostici Roma - Empoli dei nostri esperti con un confronto quote del match della quarta giornata.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Empoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Il posticipo serale di domenica 17 settembre, sarà Roma – Empoli, che si giocherà allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Giallorossi chiamati a vincere dopo la sconfitta interna contro il Milan, contro un Empoli fanalino di coda nella classifica di Serie A. I toscani oltre ad avere zero punti in classifica, sono anche l’unica squadra che finora non è stata capace ancora di segnare una rete in campionato.

I nostri pronostici Roma - Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.00 2.30 2.15 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.50 3.00 2.62 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 9.00 10.00 9.00

Una panoramica più ampia delle quote di tutti i mercati dedicati al match e pronostici Roma - Empoli possono essere trovati sui siti ufficiali degli operatori. I nuovi utenti hanno in molti casi la possibilità di ottenere un incentivo alla registrazione. Per saperne di più, è possibile consultare la nostra guida ai top bonus benvenuto nuovi giocatori in Italia. Alcune iniziative potrebbero richiedere la digitazione di codici promozionali per l'attivazione, come il caso del codice promozionale William Hill di cui si parla nel dettaglio nella nostra pagina dedicata.

Come scommettere su Roma - Empoli

Nella Roma è pronto a scendere in campo dal 1’ Romelu Lukaku dopo la doppietta segnata col Belgio. Al suo fianco ci sarà il recuperato Dybala dopo l’infortunio di Verona.. In difesa non ci sarà Mancini infortunatosi in Nazionale, al suo posto Josè Mourinho è pronto a far esordire N’Dicka con Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio. A centrocampo spazio a Paredes, con Cristante e Bove. Sulle corsie esterne una maglia certa per Kristensen, ballottaggio Spinazzola ed El Shaarawy a sinistra, con l’azzurro leggermente favorito.

Per l’Empoli fuori Gyasi e Cancellieri, dentro Maleh e Cambiaghi per un 4-3-1-2 nuovo di zecca. A difendere i pali dei toscani ci sarà Berisha. La linea difensiva sarà composta da Bereszynski, Ismajli, Luperto e Pezzella. A centrocampo Maleh e Fazzini giocheranno ai lati di Marin, schierato da regista. Baldanzi e Cambiaghi dovrebbero essere schierati da esterni d’attacco, con Caputo a giocare da punto di riferimento centrale.

Probabili formazioni Roma – Empoli

Per i nostri pronostici Roma - Empoli è importante conoscere gli 11 che scenderanno in campo in questa quarta giornata di campionato:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Empoli (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La Roma per trovare la sua dimensione

La Roma ha l’occasione per conquistare i primi 3 punti in Campionato, ma attenzione all’Empoli. I toscani, pur avendo 0 punti in classifica, hanno già dimostrato in passato di non temere avversari più blasonati e potrebbero chiudere gli spazi per gli attaccanti giallorossi. In ogni caso i pronostici Roma - Empoli danno la squadra capitolina come favorita.

Scommessa 1: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Aspettando Big Rom

Lukaku è stato l’unico squillo di mercato da parte dei giallorossi. Il belga, autore di una doppietta in nazionale, contro l’Empoli farà il suo esordio dal primo minuto. Abituato a palcoscenici prestigiosi, il numero 90 giallorosso è già stato allenato da Jose Mourinho ai tempi del Chelsea e vorrà sicuramente fare bene davanti ai suoi nuovi tifosi.

Scommessa 2: Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Giallorossi per scacciare i fantasmi

Quello della Roma non è stato di sicuro l’inizio di campionato che si aspettavano i tifosi. Dopo aver pareggiato contro la Salernitana, per i giallorossi sono arrivate due sconfitte consecutive. Contro l’Empoli la Roma cerca la prima vittoria in Campionato e potrebbe riuscirci come confermano i pronostici Roma - Empoli.

Scommessa 3: Risultato esatto 3-0 Roma: 9,00 con William Hill