In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Dinamo Kiev, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Dinamo Kiev, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ivan Juric e quella guidata da Oleksandr Shovkovskyi.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 18:45 di giovedì 24 ottobre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma-Dinamo Kiev

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Roma - Dinamo Kiev bet365 Sisal William Hill over 3,5 2.75 2.90 2.75 Risultato esatto: 3-1 Roma 12.00 12.00 12.00 Pareggio 4.33 4.00 4.40

Come scommettere su Roma – Dinamo Kiev: analisi match e pronostici

La Roma non può permettersi altri passi falsi in Europa League. Dopo la clamorosa sconfitta in casa dell’Elfsborg e il pareggio all'esordio con l'Athletic Bilbao, i giallorossi sono costretti a vincere contro la Dinamo Kiev per rimettersi in carreggiata per qualificazione diretta agli ottavi di finale. L'obiettivo, così, è mettersi alle spalle non solo le delusioni in terra continentale, ma anche i tanti balbettii in campionato, come certificano la recente sconfitta contro l'Inter e il pareggio contro il Monza.

Dal canto loro, gli ucraini della Dinamo Kiev hanno fatto ancora peggio dei capitolini: due, infatti, le sconfitte con cui gli uomini di Shovkovskyi hanno aperto la fase campionato, la prima proprio contro i cugini della Lazio e l'altra (più recente) contro i tedeschi dell'Hoffenheim.

Probabili formazioni Roma vs Dinamo Kiev

Per i pronostici Roma – Dinamo Kiev occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Hermoso; Abdul Hamid, Pisilli, Le Fée, Angelino; Baldanzi, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan, Tymchyk, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazkho, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaev. Allenatore: Shovkovsky

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Dinamo Kiev permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, contro la Dinamo Kiev sarà gara nel segno dei gol

La Roma non può rimandare l'appuntamento con il gol. I giallorossi hanno siglato solo due reti negli ultimi tre match ufficiali, troppo pochi per una squadra che può fare leva su giocatori decisamente prolifici come l'ucraino Dovbyk (capocannoniere dell'ultima Liga spagnola, non l'ultimo arrivato). L'obiettivo dei capitolini, così, è riavvolgere il nastro fino al 3-0 di un mese fa contro l'Udinese, gara che sancì l'esordio in panchina di Juric. Così, considerando anche la vulnerabilità della retroguardia della Dinamo, per il nostro pronostico Roma - Dinamo Kiev è gara che si chiuderà con almeno quattro gol totali.

Scommessa 1; over 3,5: 2,75 con bet365

Il 3-1 giallorosso per dimenticare la disfatta in terra svedese

Dicevamo della presenza di Artem Dovbyk, centravanti tra i più interessanti del panorama europeo. Ma la Roma è anche altro: attenzione alla voglia di gol di Baldanzi e Lorenzo Pellegrini e, perché no, alle grandi doti sottoporta del difensore tedesco Mats Hummels (51 reti in carriera e all'esordio assoluto con la squadra della capitale). Così, secondo la nostra previsione, Roma - Dinamo Kiev dovrebbe chiudersi con un netto successo della squadra di casa. Proponiamo il 3-1 finale.

Scommessa 2; risultato finale 3-1 Roma: 12,00 con Sisal

Roma-Dinamo Kiev, un pareggio non servirebbe a nessuno

Roma e Dinamo Kiev hanno bisogno di un successo per rilanciarsi in ottica top 8 (e relativa qualificazione diretta agli ottavi di finale). Gli ucraini non vanno sottovalutati, non solo per la presenza di giocatori d'attacco come Yarmolenko e Vanat, ma anche per la grande solidità tra difesa e centrocampo (riflettori su Tymchyk e Brazkho). Anche alla luce di questi elementi, secondo il nostro pronostico Roma- Dinamo Kiev è gara destinata a chiudersi con un pareggio inutile per entrambe le squadre.

Scommessa 3; esito finale pareggio: 4,40 con William Hill