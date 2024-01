In questo articolo si trovano i pronostici Roma – Cremonese, quote dei bookmakers e analisi della partita di mercoledì 3 gennaio alle ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Cremonese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida come ottavo di finale di Coppa Italia.

Archiviato il 2023 con una sconfitta, la Roma di José Mourinho vuole iniziare nel migliore dei modi il 2024. All’Olimpico sarà di scena la Cremonese, nella gara che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca su un turno secco: in caso di parità, ci saranno i supplementari ed i calci di rigore.

I nostri pronostici Roma – Cremonese

Il nostro pronostico Roma - Cremonese bet365 Sisal William Hill Incontro deciso ai calci di rigore 10.00 9.75 7.50 Over 3,5 3.00 2.85 2.75 Squadra fuori casa segna un gol 1.83 1.90 1.88

Come scommettere su Roma – Cremonese: analisi match e pronostici

Spazio alle seconde linee in casa giallorossa. In attesa che il mercato di riparazione regali a Mourinho i rinforzi richiesti, il tecnico giallorosso dovrebbe concedere fiducia a Svilar tra i pali. A centrocampo chance da titolare per Pellegrini, finito dietro nelle gerarchie del tecnico portoghese, mentre in attacco potrebbe toccare a Azmoun affiancare Belotti, con Lukaku e Dybala pronti a subentrare a gara in corso. Stroppa dal canto suo dovrebbe schierare la miglior formazione. Troppo ghiotta la possibilità di centrare i quarti di finale, facendo l’ennesima vittima illustre dopo Inter e Napoli.

Probabili formazioni Roma - Cremonese

Per i pronostici Roma – Cremonese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti.

Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Cremonese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma favorita sulla carta

Imprevedibile, come solo la Coppa Italia sa essere. Ne sanno qualcosa Inter e Napoli, eliminate, rispettivamente, da Bologna e Frosinone. Ecco perché nelle quote e pronostici Roma - Cremonese è opportuno considerare i calci di rigore come epilogo finale del match. Il turnover infatti rappresenta una minaccia, soprattutto per le big. E la Cremonese, consapevole di questo, potrebbe approfittarne

Scommessa 1; incontro deciso ai calci di rigore: 10,00 con bet365

Obiettivo gol nei novanta minuti

Vincere per risparmiare energie in vista del campionato sarà fondamentale per entrambe. La Roma, però, ha dimostrato più volte di essere squadra da battaglia, più che da fioretto. Massima resa con il minimo sforzo è da sempre la filosofia di Mourinho anche se, con la maggior libertà con cui si gioca la Coppa Italia, l’esito finale potrebbe prevedere tanti gol. Ecco perché è utile considerare per i nostri pronostici Roma - Cremonese una somma di goal o un over.

Scommessa 2; over 3,5: 2,85 con Sisal

Riflettori su Okereke

Potrebbe essere l’ultima gara in grigiorosso per David Okereke, finito sul mercato. Anche per questo l’attaccante nigeriano sarà l’osservato speciale. Le quote e pronostici Roma - Cremonese suggeriscono almeno un gol della squadra ospite. L’attaccante di Lagos, lo scorso anno tra le rivelazione dei grigiorossi, potrebbe ritrovarsi ad essere per l’ultima volta protagonista prima della nuova avventura.

Scommessa 3; squadra fuori casa segna un gol: 1,88 con William Hill