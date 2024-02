In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista lunedì 5 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Monday night match tra i capitolini e gli isolani, partita che – di fatto – chiuderà la 23esima giornata di Serie A.

Daniele De Rossi cerca la terza vittoria consecutiva sulla panchina della Roma, mentre Claudio Ranieri ritrova l’Olimpico da avversario.

I nostri pronostici Roma – Cagliari

Il nostro pronostico Roma - Cagliari bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 2.00 1.90 Risultato esatto 2-0 Roma 6.50 6.50 6.50 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 2.05 2.00 2.05

Come scommettere su Roma – Cagliari: analisi match e pronostici

Reduce da 2 vittorie di fila in campionato, la Roma cerca un altro successo all’Olimpico mentre il Cagliari dopo 2 sconfitte consecutive cercherà di portare a casa almeno un punto.

Probabili formazioni Roma - Cagliari

Per i pronostici Roma – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola, Petagna.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un’altra vittoria per De Rossi

Due vittorie in altrettante partite, cercando ovviamente di conquistare anche la terza. Questo il bilancio finora dell’esperienza di Daniele De Rossi come allenatore della Roma. L’ex numero 16, idolo dei tifosi subito dopo sua maestà Francesco Totti, vuole approfittare di questo trend per provare a conquistare altri 3 punti importantissimi in chiave Champions per la formazione giallorossa. E secondo i pronostici Roma - Cagliari, ci riuscirà.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

Due innesti importanti

Con gli arrivi di Angelino e Baldanzi la Roma ha conquistato due rinforzi di qualità per il nuovo 4-3-3 di Daniele De Rossi. Con lo spagnolo i giallorossi hanno finalmente un terzino sinistro mancino che, si spera, sarà perfettamente in grado di servire Lukaku e compagni con precisi cross in area di rigore. Discorso diverso per Baldanzi, che dovrebbe agire da vice-Dybala. Probabile che i due innesti debuttino a partita in corso, dove cercheranno di fare di tutto per regalare una vittoria alla loro nuova squadra. E secondo i pronostici Roma - Cagliari, ci riusciranno.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Roma: 6,50 con Sisal

Una riserva di lusso

Autore di una prestazione opaca contro la Salernitana, con la Roma che comunque è riuscita a portare a casa la vittoria grazie al rigore di Paulo Dybala e al gol di Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku contro la fragile difesa del Cagliari avrà modo di rifarsi e magari di regalare una gioia ai suoi tifosi. I pronostici Roma – Cagliari indicano il gigante belga come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,05 con William Hill