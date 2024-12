Pronostici Roma – Braga e informazioni utili per scommettere: i giallorossi sono favoriti ma i portoghesi non vanno sottovalutati

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Braga, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Braga, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Carlos Carvalhal.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 18:45 di giovedì 12 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma-Braga

Il nostro pronostico Roma - Braga bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Roma 8.00 8.50 8.00 Gol Saelemaekers 5.50 5.00 5.00 Pareggio 3.75 3.50 3.70

Come scommettere su Roma – Braga: analisi match e pronostici

La Roma è costretta a vincere: i giallorossi devono blindare la zona spareggi (dal nono al 24esimo posto) e vogliono rilanciarsi anche per quella ottava piazza che garantirebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale. La squadra di Claudio Ranieri vuole confermarsi viva e vegeta dopo il bel 4-1 ai danni del Lecce: l'obiettivo, da qui alla fine del 2024, è vincerle tutte, da un lato per allontanarsi dalla zone retrocessione in Serie A, dall'altro per tornare a indossare i panni di squadra dalla forte vocazione europea.

Il Braga, però, non starà a guardare. I portoghesi possono fare leva solo su un punto in più in EL e in patria rischiano di non recitare più il ruolo di quarta forza alle spalle di Sporting, Benfica e Porto (la quarta piazza, infatti, è adesso occupata dal sorprendente Santa Clara, distante comunque solo tre punti). I lusitani potrebbero accontentarsi anche di un pareggio, puntando poi al bottino pieno contro l’Union Saint-Gilloise, nella penultima giornata della competizione.

Probabili formazioni Roma vs Braga

Per i pronostici Roma – Braga occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Ranieri. BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma. Allenatore: Carvalhal.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Braga permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, ecco la seconda vittoria per l’obiettivo play-off

La Roma ha assoluto bisogno del secondo successo in questa edizione dell'Europa League. Obiettivo nelle corde dei giallorossi, letteralmente rigenerati dalla cura Ranieri: in attacco dovrebbe rivedersi il centravanti Dovbyk, con conseguente arretramento di Dybala sulla linea dei trequartisti. Per il resto, solito centrocampo di qualità e quantità con Paredes e Koné e retroguardia nel segno di un campione incredibilmente ignorato da Juric come Hummels. Tutti giocatori di spessore e, allora, per il nostro pronostico Roma-Braga si chiuderà con un netto 2-0 dei giallorossi.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-0 Roma: 8,00 con bet365

Saelemaekers si ripeterà: ancora un gol per l’ex milanista

L’esterno belga ci sta prendendo gusto. L’ex milanista Saelemaekers, dopo il gol realizzato contro il Lecce, è pronto a ripetersi anche in terra europea. L’esterno è giocatore molto prezioso, potendo agire in quasi tutte le posizioni tra centrocampo e attacco (è stato finanche utilizzato da terzino). Per questo è molto apprezzato da Mister Ranieri. Secondo la nostra previsione, il nazionale belga realizzerà il suo secondo gol stagionale

Scommessa 2; Saelemaekers in gol: 5,00 con Sisal

Un pareggio che sa di condanna per i giallorossi

La Roma non ha altro risultato all’infuori della vittoria. Il Braga, però, è squadra che non va sottovalutata: occhio soprattutto all'attaccante Bruma, protagonista già con 10 gol e 7 assist stagionali. Secondo il nostro pronostico Roma-Braga si chiuderà con un pareggio che per i capitolini avrà il sapore della condanna: nelle ultime due gare, infatti, Mancini e compagni dovranno affrontare l'AZ Alkmaar in trasferta e l'Eintracht Francoforte all'Olimpico. Due match dall'alto coefficiente di difficoltà.

Scommessa 3; pareggio 3,70 con William Hill