In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma - Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ivan Juric e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 10 novembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Roma - Bologna bet365 Betsson William Hill Vittoria Roma 2.05 2.10 2.10 Risultato esatto 2-2 17.00 18.00 15.00 Vittoria Bologna 3.60 3.65 3.60

Come scommettere su Roma – Bologna: analisi match e pronostici

La Roma non può permettersi altre uscite a vuoto. I giallorossi, reduci dalla sconfitta di Verona e dal deludente pareggio in casa dell’Union Saint Gilloise, sono chiamati a vincere contro il Bologna per riprendere la corsa verso la zona europea. Situazione diversa per gli emiliani di Vincenzo Italiano, che in Champions proprio non riescono ad ingranare ma che almeno in campionato stanno dando segnali di ripresa, come testimoniano le recenti vittorie contro Lecce e Cagliari e un gap dalla Conference League che si è ridotto a 6 punti (ma i felsinei devono recuperare la gara con il Milan).

Probabili formazioni Roma vs Bologna

Per i pronostici Roma – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, una vittoria per riprendere a correre e…salvare Juric

I giallorossi sono obbligati a vincere: il treno per l’Europa non aspetta, ma soprattutto c’è da difendere la panchina sempre più traballante di Ivan Juric (in caso di sconfitta l’esonero sarebbe certo). La Roma comunque è squadra di spessore, nonostante la crisi: in attacco poche compagini in Europa possono fare leva su un bomber come Dovbyk e sulla classe di Dybala, senza dimenticare le qualità di difensori come Mancini e Angelino. Per questo, secondo i nostri pronostici Roma - Bologna è gara che i giallorossi riusciranno a vincere.

Scommessa 1; vittoria Roma: 2,05 con bet365

Spettacolo all’Olimpico: al triplice fischio un pirotecnico 2-2

La Roma è forte in attacco, ma nemmeno il Bologna scherza. Occhio ad un Orsolini con il dente avvelenato per la recente esclusione in Champions e all’intraprendenza di Ndoye, mentre dalla panchina potrebbe subentrare l’ormai recuperato Ferguson (reduce da un lungo infortunio). Due reparti offensivi di spessore a confronto: secondo la nostra previsione, la sfida dell’Olimpico si chiuderà con uno scoppiettante 2-2.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 18,00 con Betsson

Bologna, vincere per dimenticare le delusioni di Champions

Abbiamo parlato della qualità del Bologna, che - Calafiori e Zirkzee a parte - è pur sempre nel segno di molti protagonisti della clamorosa cavalcata della passata stagione. Ora in attacco ci sono Castro e Dallinga, centravanti che hanno un grande futuro davanti. Così, per i nostri pronostici Roma - Bologna è gara che gli emiliani riusciranno a vincere, anche agevolmente.

Scommessa 3; Vittoria Bologna: 3,60 con William Hill