In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Athletic Bilbao, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Athletic Bilbao, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ivan Juric e quella guidata da Ernesto Valverde.

La partita, valevole per la prima giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 26 settembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma - Atletico Bilbao

Il nostro pronostico Roma - Atletico Bilbao bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-2 15.00 15.00 15.00 Primo marcatore: Artem Dovbyk 4.75 5.50 6.00 Vittoria Athletic Bilbao 3.50 3.20 3.40

Come scommettere su Roma – Athletic Bilbao: analisi match e pronostici

Dopo l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi e l’avvio sprint della gestione Juric, la Roma è protagonista di un big match dal sapore internazionale. I capitolini devono vedersela con i baschi dell’Athletic Bilbao, reduci da tre successi consecutivi e nuovamente in piena corsa per un posto nella prossima UEFA Champions League. La Roma, dal canto suo, viene dal primo successo stagionale contro l'Udinese: buona la prima con Juric in panchina, grazie alle reti di Dovbyk, Dybala e Baldanzi.

Probabili formazioni Roma vs Atletico Bilbao

Per i pronostici Roma – Athletic Bilbao occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Paredes, Kone, El Shaarawy; Soule, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Juric

Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Paredes, Kone, El Shaarawy; Soule, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Juric ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; Lekue, Paredes, Vivian, Berchiche; Ander Herrera, Prados; Berenguer, Sancet, Iñaki Williams; Guruzeta. Allenatore: E. Valverde

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Athletic Bilbao permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma e Athletic, grandi potenzialità offensive: sarà match spettacolo?

Juric potrebbe fare rifiatare Dybala e Valverde potrebbe ritrovarsi senza il faro Nico Williams. Nonostante questo, capitolini e baschi propongono reparti offensivi di assoluto spessore: per questo, prevediamo una gara ricca di emozioni e gol secondo i nostri pronostici Roma - Atletico Bilbao.

Attenzione, così, all'ipotesi di uno spettacolare 2-2, magari nel segno anche di qualche sbavatura difensiva di troppo. In questo senso, ricordiamo che la Roma potrebbe proporre i nuovi acquisti Hermoso e Hummels, top player che però hanno bisogno di un altro po' di rodaggio.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 15,00 con bet365

L’ex Girona ci ha preso gusto

Due gol consecutivi contro Genoa e Udinese e adesso Artem Dovbyk non ha più intenzione di fermarsi. Da quando si è trasferito in Italia, l’ucraino incontra per la prima volta una squadra della Liga, campionato di cui l’anno scorso è stato capocannoniere. Sarà lui ad aprire le danze nella gara contro i baschi?

Scommessa 2; primo marcatore Dovbyk: 5,50 con Sisal

L’Athletic Bilbao è squadra da temere: primo dispiacere per Juric?

Dopo il facile successo con l’Udinese, la Roma di Juric si trova al cospetto di una squadra non solo alla sua altezza, ma forse addirittura superiore. Occhio, allora, ai baschi di Ernesto Valverde e nello specifico alle giocate in velocità di Inaki Williams e alla potenza di Guruzeta. Attenzione, poi, ad un giocatore che il calcio italiano lo conosce bene come Alejandro Berenguer, per tre stagioni in forza al Torino.

Scommessa 3; vittoria Athletic Bilbao: 3,40 con William Hill