In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 7 gennaio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Atalanta le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che chiuderà – di fatto – la 19esima giornata nonché il girone d’andata del campionato di Serie A 2023/24.

Primo posticipo domenicale dell’anno la partita tra Roma e Atalanta. Entrambe le formazioni in settimana hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, i bergamaschi battendo per 3 a 1 il Sassuolo, i giallorossi imponendosi per 2 a 1 sulla Cremonese.

I nostri pronostici Roma – Atalanta

Il nostro pronostico Roma - Atalanta bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.10 3.00 2.87 Risultato esatto 2-1 Roma 11.00 10.00 9.00 Romelu Lukaku primo marcatore dell’incontro 5.00 4.80 5.50

Come scommettere su Roma – Atalanta: analisi match e pronostici

Dopo aver perso per 1 a 0 a Torino contro la Juventus in occasione dell’ultima partita del 2023, la Roma ospita una formazione ostica che sta attraversando un particolare periodo di forma. Scontro diretto per la zona Champions tra le due formazioni, distanziate soltanto di un punto in classifica.

Probabili formazioni Roma - Atalanta

Per i pronostici Roma – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ritrovare la vittoria

Un successo nello scontro diretto contro l’Atalanta potrebbe riportare fiducia e autostima agli uomini di Mourinho facendogli così dimenticare la sconfitta subìta contro la Juventus a Torino. I giallorossi hanno già conquistato la prima vittoria del 2024 battendo la Cremonese in Coppa Italia e vogliono proseguire su questa falsariga anche in Serie A cercando di battere l’Atalanta. Secondo i pronostici Roma - Atalanta sono alte le possibilità di riuscita.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,10 con bet365

Dimenticare Torino

Dopo aver perso per 1 a 0 l’ultima partita dell’anno in casa della Juventus, gli uomini di Mourinho vogliono regalare ai loro tifosi la prima vittoria in campionato del 2024. L’Atalanta non è di sicuro un ospite comodo, ma la forza dell’Olimpico può spingere i giallorossi a mettercela tutta per provare a conquistare la vittoria numero 9 in campionato. I giallorossi sono infatti favoriti dalle quote e pronostici Roma - Atalanta.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 10,00 con Sisal

Ci pensa sempre Romelu

Contro la Cremonese è stato il gigante belga a togliere le castagne dal fuoco alla squadra allenata di Josè Mourinho. Con una zampata delle sue Romelu Lukaku è riuscito ad agguantare il pareggio. Grazie al forcing finale la Roma è poi riuscita a conquistare un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala e a regalarsi così il derby contro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I pronostici Roma – Atalanta indicano il numero 90 belga come probabile primo marcatore della sfida.

Scommessa 3; Romelu Lukaku primo marcatore nell’incontro: 5,50 con William Hill