Pronostici Roma – Atalanta e informazioni utili per scommettere: gli uomini di Ranieri devono vincere, ma i bergamaschi fanno paura

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Claudio Ranieri e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 2 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Roma-Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostor pronostico Roma - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 13.00 13.50 13.00 Lookman segna il primo gol 7.00 6.00 5.50 Vittoria Roma 3.20 3.25 3.20

Come scommettere su Roma – Atalanta: analisi match e pronostici

La Roma di Claudio Ranieri riparte dalla prestazione maiuscola in casa del Tottenham. I capitolini devono fare i conti con un’Atalanta in forma clamorosa, in corsa per lo Scudetto e tra le big assolute della Champions League. Sulla carta, così, guardando la classifica, il match sembra di quelli dal pronostico già scritto: invece, il recente 2-2 in terra londinese ha restituito finalmente una Roma caparbia e capace anche di esprimere un grande calcio.

Dall’altro lato, però, la truppa di Gasperini sta vivendo un avvio di stagione clamoroso: certo, parliamo pur sempre della detentrice dell’Europa League, ma il calciomercato estivo (vedi alla voce Koopmeiners) e i tanti infortuni (soprattutto Scamacca e Scalvini) potevano fare da prologo ad uno start con l’handicap. E, invece, i bergamaschi ora sognano il primo tricolore della loro storia.

Probabili formazioni Roma vs Atalanta

Per i pronostici Roma – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Celik, M. Kone, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk, Lo. Pellegrini. Allenatore: Ranieri

Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Celik, M. Kone, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk, Lo. Pellegrini. Allenatore: Ranieri ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Grande spettacolo all’Olimpico, ma alla fine sarà pareggio

Ancora un 2-2. La Roma rimanderà l’appuntamento con la vittoria, ma sarà ancora protagonista di una prova convincente, per giunta al cospetto di una delle squadre più in forma del panorama europeo. Con i capitolini in “formato Tottenham” e l’Atalanta di sempre ci sarà da divertirsi: occhio alle giocate di Dybala (che Ranieri sta utilizzando con parsimonia) e al momento clamoroso di Retegui (che si è sbloccato anche in Champions). Secondo il nostro pronostico Roma-Atalanta è gara che si chiuderà con un bellissimo 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 con bet365

Lookman è una sentenza: ancora un gol per il nigeriano

Ademola Lookman merita un posto tra i migliori attaccanti del calcio internazionale (come confermato, oltretutto, dall’ultima classifica del Pallone d’Oro). Il nigeriano è una sentenza: secondo la nostra previsione, l'ex Leicester realizzerà il decimo gol stagionale proprio all'Olimpico. La sua sarà la prima rete della contesa.

Scommessa 2; Lookman segna per primo: 3,00 con Sisal

Roma, il primo successo targato Ranieri: ecco la svolta stagionale

Ci ripetiamo, ma la Roma vista contro il Tottenham è squadra che finalmente ha un’anima e un’identità di gioco. La difesa a tre, con Ndicka chiamato a fare da braccetto con licenza di attaccare, sembra fatta su misura di questa squadra e soprattutto di un campione assoluto come Hummels (del tedesco il gol del definitivo 2-2 in quel di Londra).

A centrocampo Koné si sta confermando tra i talenti più interessanti della nouvelle vague calcistica transalpina, mentre in attacco i riflettori sono inevitabilmente puntati sull’ucraino Dovbyk, che deve un po’ ritrovarsi. Alla luce di questi elementi, per il nostro pronostico Roma-Atalanta è gara che si chiuderà con il successo (importantissimo) dei giallorossi.

Scommessa 3; vittoria Roma: 3,20 con William Hill