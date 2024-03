Pronostici Real Sociedad – PSG e informazioni utili per scommettere: francesi favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Sociedad – PSG, le quote dei bookmakers e analisi match di martedì 5 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Sociedad – PSG, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Iniziano le partite di ritorno degli ottavi. All’andata la sfida si è conclusa per 2 a 0 a favore del PSG, ai baschi servirà una mezza impresa per passare il turno.

I nostri pronostici Real Sociedad – PSG

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Real Sociedad - PSG bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 2.00 Risultato esatto 2-1 Real Sociedad 10.00 10.00 10.00 Kylian Mbabbè primo marcatore dell’incontro 5.00 4.40 4.50

Come scommettere su Real Sociedad – Paris Saint-Germain: analisi match e pronostici

Una Real Sociedad settima in Liga spagnola ospita un Paris Saint-Germain capolista in Ligue 1 ed in procinto di ammazzare il campionato, avendo 9 punti di vantaggio sul Brest secondo in classifica.

Storicamente in Champions, 2 reti sono difficili da rimontare, ma i baschi ce la metteranno tutta per tentare l’impresa.

Probabili formazioni Real Sociedad - PSG

Per i pronostici Real Sociedad – Paris Saint-Germain occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva.

Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva. PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé.

Confrontare le quote vincente della partita Real Sociedad – PSG permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsi tutto per passare il turno

Con un 2 a 0 da recuperare, ma con il vantaggio di giocarsi il tutto per tutto in casa, la Real Sociedad dovrà almeno segnare 2 reti senza subirne alcuna per provare a portare la partita ai tempi supplementari. Protagonista già in passato di imprese simili, la squadra basca allenata da Imanuol Alguacil metterà il cuore in campo per provare a passare il turno. Per questo motivo i pronostici Real Sociedad – PSG si aspettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Un PSG di un altro livello

Con Mbappè in partenza, la squadra allenata da Luis Enrique sa che dovrà sfruttare al meglio la presenza del suo indiscusso fuoriclasse per provare ad arrivare in fondo alla competizione. L’allenatore asturiano sa che la Real Sociedad in casa è una squadra temibile, e per questo motivo schiererà una formazione adibita a limitare i danni per provare così a colpire in contropiede.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Real Sociedad: 10,00 con Sisal

Mbappè cerca il quinto sigillo

Il fuoriclasse francese, discusso promesso sposo del Real Madrid a partire dalla prossima stagione, ha finora segnato 4 gol. 3 nel girone di qualificazione, 1 proprio in occasione della partita d’andata quando fu proprio il numero 7 dei parisiennes ad aprire le danze al 58esimo. Ed è proprio Kylian Mbappè, secondo i pronostici Real Sociedad – PSG, il giocatore candidato ad essere il primo marcatore del match.

Scommessa 3; Kylian Mbappè primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill