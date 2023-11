In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Real Madrid - Napoli, quote e informazioni utili per scommettere sulla Champions League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Madrid – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata della Uefa Champions League.

Big match del mercoledì di Champions, la partita Real Madrid - Napoli è prevista alle ore 21.00 del 29 novembre. Dopo il match vinto contro l’Atalanta a Bergamo, un’altra trasferta importante per Walter Mazzarri, sul difficile campo del Santiago Bernabeu.

Il tecnico toscano spera di tornare a Napoli con un risultato utile che vorrebbe dire qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Ancelotti dovrà gestire la sua squadra falcidiata dalle numerose assenze, e potrebbe accontentarsi anche di un pareggio.

I nostri pronostici Real Madrid - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Real Madrid - Napoli bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.15 2.10 2.10 Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.62 3.00 2.62 Risultato esatto 1-1 7.50 7.75 7.00

Maggiori quote e pronostici Real Madrid - Napoli possono esser trovati sulle piattaforme ufficiali dei siti scommesse online. Inoltre è possibile saperne di più sul mondo del betting visitando le nostre pagine dedicate a

le migliori app di scommesse da mobile in Italia

codice presentatore DaznBet, bonus benvenuto e altre iniziative per i nuovi clienti.

Come scommettere su Real Madrid – Napoli: analisi match e pronostici

La principale preoccupazione per Mazzarri riguarda la fascia difensiva di sinistra, dove all'assenza per infortunio di Mario Rui si aggiunge il lungo stop di Olivera. Probabile che il tecnico scelga di adattare Juan Jesus terzino come ha già fatto a Bergamo. In porta dovrebbe esserci il ritorno di Meret, mentre il centrocampo sarà quello visto al Gewiss Stadium, con Zambo Anguissa e Zielinski sui fianchi di Lobotka. Potrebbe rivedersi dal primo minuto Osimhen, decisivo contro l'Atalanta e intenzionato a trascinare gli azzurri.

Per i blancos decimati dagli infortuni, si prospetta una partita di contenimento, visto che con un pareggio gli uomini di Ancelotti avrebbero la certezza matematica del primo posto nel girone con una partita d’anticipo.

Probabili formazioni Real Madrid - Napoli

Per i pronostici Real Madrid – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen. REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Brahim Diaz; Rodrygo, Joselu.

Confrontare le quote vincente della partita Real Madrid – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le numerose assenze del Madrid

Con gli ottavi già ampiamente acquisiti, Carlo Ancelotti affronta questo match con l’infermeria piena. Aspetto che influirà necessariamente su quote e pronostici Real Madrid - Napoli. Numerose infatti le assenze di spicco tra le fila dei Blancos. Sono indisponibili infatti Vinicius Jr, Guler, Militao, Kepa, Courtouis, Camavinga e Tchouameni. Certamente non giocatori qualunque quelli fermi ai box nello spogliatoio madrileno. Contro il Napoli quindi via alle seconde linee, che rimangono comunque giocatori di tutto rispetto.

Scommessa 1; under 2.5: 2,15 con bet365

Il ritorno del nigeriano

Ritornato a disposizione del Napoli dopo oltre 40 giorni, Victor Osimhen contro l’Atalanta è subentrato soltanto nella ripresa. Gli sono bastati pochi minuti però per far capire ai campioni d’Italia quanto il suo contributo possa essere determinante. La partita contro il Real Madrid può essere un’ottima occasione per tornare in rete nella massima competizione europea. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Real Madrid - Napoli.

Scommessa 2; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Un pareggio per gli ottavi

A entrambe le formazioni basta un pareggio per passare automaticamente agli ottavi di finale come prima e come seconda. L’ultima giornata di Champions vedrà il Madrid impegnato nell’ininfluente trasferta di Berlino contro l’Union, mentre il Napoli ospiterà il Braga. È quindi lecito aspettarsi, secondo i pronostici Real Madrid – Napoli, che possa rivelarsi una partita sottotono per entrambe le squadre.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 7,00 con William Hill