In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Madrid – Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Carlo Ancelotti e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 5 novembre allo Stadio Santiago Bernabeu.

I nostri pronostici Real Madrid - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Real Madrid - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Real Madrid 11.00 12.00 11.00 Segna Leao 5.50 5.00 4.80 Pareggio 4.75 4.75 4.50

Come scommettere su Real Madrid – Milan: analisi match e pronostici

Ventinove Champions in campo. Basta questo dato per capire l'importanza della sfida tra Real Madrid e Milan: al di là del blasone, a confronto due squadre che non stanno vivendo una stagione in linea con le aspettative. I padroni di casa di Carlo Ancelotti, che da quest'anno hanno in squadra uno del calibro di Mbappé, devono interrogarsi dopo il pesantissimo 4-0 subito al Bernabeu contro i rivali di sempre del Barcellona.

Se per le merengues le cose vanno abbastanza bene in Champions League (6 punti e sconfitta inaspettata in casa del Lille), in casa Milan l'andamento altalenante in campionato fa il paio con un brutto avvio nella massima competizione continentale. Per i rossoneri appena tre punti in tre gare, frutto del successo (nemmeno tanto netto) contro il Club Brugge.

Probabili formazioni Real Madrid vs Milan

Per i pronostici Real Madrid – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Real Madrid – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Real Madrid decisamente superiore: sarà tris contro i rossoneri

Avrà anche dei problemi, ma il Real Madrid rimane la squadra campione in carica e, soprattutto, un undici ricco di top player. Troppa la differenza tra le due formazioni, con i padroni di casa che possono fare leva su un trio d’attacco incredibile nel segno di Bellingham, Mbappé e del grande deluso dell'ultimo Pallone d’Oro Vinicius. Un tridente che potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Milan, spesso e volentieri sorpresa in fase di ripartenza. Alla luce di questi elementi, per i nostri pronostici Real Madrid - MIlan terminerà con un netto 3-0 dei blancos.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Real Madrid: 11,00 con bet365

Leao vuole tornare protagonista con un gol

Real superiore, ma il Milan è comunque squadra che può fare male. Occhio soprattutto all’attacco, reparto che dovrebbe rivedere Rafael Leao dal primo minuto. Riflettori puntati proprio sul portoghese, anche perché il Real Madrid soffre giocatori veloci, come successo recentemente con il blaugrana Lamine Yamal. Evidentemente pesa tantissimo l’assenza di Carvajal. Per questo, secondo la nostra previsione, Leao siglerà almeno un gol al Bernabeu.

Scommessa 2; segna Leao: 5,00 con Sisal

Al Bernabeu finirà in pareggio. Un punto che farà comodo al Milan

Dicevamo, attenzione all’orgoglio e alla forza del Milan. Con Reijnders e Fofana a centrocampo e Pulisic in posizione di trequartista, Paulo Fonseca sembra avere trovato la quadratura del cerchio. Da non dimenticare, poi, l’intraprendenza di Morata e l'imprevedibilità di Chukwueze. Per questo, secondo il nostro pronostico Real Madrid - Milan terminerà in pareggio: un punto prezioso per i rossoneri, meno per i padroni di casa che puntano alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Scommessa 3; pareggio: 4,50 con William Hill