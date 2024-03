Pronostici Real Madrid – Lipsia e informazioni utili per scommettere: blancos favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid – Lipsia, quote dei bookmakers e analisi del big match di mercoledì 6 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Madrid – Lipsia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo aver vinto per 1 a 0 all’andata, con un Andrij Lunin decisamente sugli scudi, autore di almeno 2 parate decisive, il Real Madrid cercherà di sbrigare la pratica Lipsia davanti al proprio pubblico.

I nostri pronostici Real Madrid – Lipsia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Real Madrid - Lipsia bet365 Sisal William Hill Vinicius Junior marcatore dell’incontro 2.37 2.25 2.30 Risultato esatto 2-0 Real Madrid 9.00 9.50 8.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.50

Come scommettere su Real Madrid – Lipsia: analisi match e pronostici

La favola Girona è durata troppo poco in Liga. Il Real Madrid è in fuga a + 7 dalle inseguitrici che cercano di tenere il passo della squadra di Ancelotti. Terza candidata ufficiale secondo i bookmakers alla vittoria della Champions, la formazione madrilena vuole arrivare fino in fondo.

Probabili formazioni Real Madrid - Lipsia

Per i pronostici Real Madrid – Lipsia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL MADRID (4-3-1-2) Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. LIPSIA (4-2-2-2) Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Haidara, Schlager; Olmo, Xavi Simons; Sesko, Openda.

Confrontare le quote vincente della partita Real Madrid – Lipsia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Vinicius

Autore finora soltanto di 2 reti in Champions, Vinicius Junior è a un passo dalla doppia cifra in Liga. L’attaccante brasiliano rimane un insostituibile per Carlo Ancelotti anche se non trova la rete come Jude Bellingham. Il numero 7 dei blancos è un assistman prezioso per i compagni ma nelle partite decisive sa essere letale sotto porta. Per questo motivo secondo i pronostici Real Madrid – Lipsia, potrebbe essere uno dei marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Vinicius junior marcatore dell’incontro: 2,00 con bet365

Il Real Madrid vuole la 15esima

Arrivare fino in fondo per provare a sollevare il trofeo nella finale di Wembley. E’ questo l’imperativo del Real Madrid, che ci ha abituato in questi anni a vederlo sempre raggiungere almeno le semifinali. L’equipo di Carlo Ancelotti, rimane sempre una certezza per gli scommettitori che puntano sui blancos per la vittoria finale.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Real Madrid: 9,25 con Sisal

Il Lipsia per giocarsela

Protagonista in Bundesliga di un campionato altalenante, il Lipsia di Marco Rose non ci sta ad assumere la parte di vittima sacrificale al Santiago Bernabeu e cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata spagnola. Con la certezza di essere gli underdogs del match, i tedeschi proveranno a vendere cara la pelle e a far sudare la qualificazione ai blancos. La vittoria della squadra di casa è piuttosto probabile, ma i pronostici Real Madrid - Lipsia non escludono potenziali sorprese.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,50 con William Hill