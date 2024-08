In questo articolo si possono trovare i pronostici Puskas Akademia – Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Puskas Akademia – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno di qualificazione di Conference League. La partita di ritorno si disputerà in Ungheria il prossimo 29 agosto, alla Pancho Arena di Felcsut, con calcio d’inizio alle 21:00. Il match stabilirà chi tra le due squadra avrà accesso alla fase a gironi di Conference League, competizione europea che ha visto due volte finalista la Fiorentina.

I nostri pronostici Puskas Akademia – Fiorentina

Il nostro pronostico Puskas Akademia - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Esito Finale 2 1.55 1.50 1.50 Risultato esatto 1-2 9.50 8.00 7.50 Over 2,5 2.05 1.70 1.70

Come scommettere su Puskas Akademia – Fiorentina: analisi match e pronostici

Il 3-3 dell’andata in Puskas Akademia - Fiorentina ha sorpreso tutti i bookies, che davano la Fiorentina in netto vantaggio. Il pareggio ha complicato e non poco il percorso della squadra allenata da Raffaele Palladino, che ora dovrà per forza vincere per conquistare la fase a gironi della Conference League. I padroni di casa partono invece con il vantaggio di poter giocare per due risultati su tre ma quanto fatto vedere nella gara del Franchi ha fatto comprendere che gli ungheresi sono tutt’altro che vittime sacrificali.

Probabili formazioni Puskas Akademia vs Fiorentina

Per i pronostici Puskas Akademia – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Puskas Akademia (4-2-3-1): Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek; Nissila, Soisalo, Nagy; Puljic. Allenatore: Hornyák.

Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek; Nissila, Soisalo, Nagy; Puljic. Allenatore: Hornyák. Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Basta passi falsi

Tre pareggi nelle prime tre uscite ufficiali per la Fiorentina, fermata prima dal Parma, poi dal Puskas Arena e dal Venezia nell’ultima giornata di Serie A. Non un periodo di forma esaltante per la squadra allenata da Raffaele Palladino. Tra gli obiettivi stagionali dei viola c’è la Conference League, competizione che ha visto la Fiorentina conquistare per due volte la finale nelle ultime due stagioni. Non sono ammessi passi falsi, insomma. Scommettere sulla vittoria della Fiorentina secondo i pronostici Puskas Akademia - Fiorentina è tutt’altro che un azzardo.

Scommessa 1; Risultato finale 2: 1,55 con bet365

In attesa di gol e spettacolo

Il primo atto della sfida Puskas Akademia - Fiorentina ha regalato un pirotecnico 3-3 al Franchi. Un risultato inatteso ma che va letto nel suo complesso. La Fiorentina è partita male, concedendo campo e il doppio vantaggio agli avversari, ma poi ha dominato la gara riuscendo perfino a ribaltarla prima del gol del definitivo 3-3. Ovviamente il ritorno lo si giocherà in Ungheria, quindi scommettere su risultato esatto 1-2 potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

Scommessa 2; Risultato esatto 1-2: 8,00 con Sisal

In campo i migliori

Obiettivo qualificazione ed allora Palladino non farà sconti. In campo scenderà la miglior formazione possibile, a cominciare dall’ex Manchester De Gea, che tra i pali sembra aver scalzato Terracciano nelle gerarchie. In attacco fiducia a Kean, nell’attesa che Gundmudsson acquisti la miglior condizione. Alle sue spalle Colpani e Sottil avranno il compito di aprire la difesa ungherese ed innescare l’attaccante italiano. Alcuni pronostici Puskas Akademia - Fiorentina suggeriscono un over.

Scommessa 3; Over 2,5: 1,70 con William Hill