Pronostici PSG – Barcellona e informazioni utili per scommettere: parisiennes favoriti

In questo articolo si possono trovare pronostici Paris Saint-Germain – Barcellona, quote dei bookmakers e analisi big match di mercoledì 10 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici PSG – Barcellona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.

L’allenatore dei parigini Luis Enrique affronta il suo passato nella sfida contro i catalani allenati da Xavi al Parc des Princes, in palio l’accesso alle semifinali.

I nostri pronostici PSG – Barcellona

Il nostro pronostico PSG - Barcellona bet365 Sisal William Hill Kylian Mbabbè marcatore dell’incontro 2.10 2.00 2.00 Lamine Yamal marcatore dell’incontro 5.00 5.00 5.00 Risultato esatto 3-1 Paris Saint-Germain 15.00 15.00 15.00

Come scommettere su Paris Saint-Germain – Barcellona: analisi match e pronostici

Lanciatissimo verso la vittoria della Ligue 1, il PSG affronta il Barcellona nella massima competizione europea per la 13esima volta. I catalani tornano a disputare i quarti di finale di Champions League dopo 4 anni e se la dovranno vedere contro Mbabbè e compagni.

Probabili formazioni PSG - Barcellona

Per i pronostici Paris Saint-Germain – Barcellona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Nuno Mendes, Skriniar, Pereira, L. Hernandez; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Mbappé, G.Ramos

Donnarumma; Nuno Mendes, Skriniar, Pereira, L. Hernandez; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Mbappé, G.Ramos BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Martinez, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Confrontare le quote vincente della partita Paris Saint-Germain – Barcellona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Finire in bellezza

Manca soltanto l’ufficialità, ma Kylian Mbabbè dalla prossima stagione giocherà con la camiseta blanca del Real Madrid, e c’è la seria probabilità che il fuoriclasse francese possa incontrare i suoi futuri compagni nella finalissima di Wembley. Dovesse infatti accadere che sia Real che Psg superino quarti di finale e semifinali, nello storico impianto londinese avrà luogo una sfida tra presente e futuro del numero 10 della nazionale transalpina. Capocannoniere della Champions (a pari merito con Haaland, Kane e Griezmann) Kylian Mbappè secondo i pronostici PSG – Barcellona, potrebbe essere uno dei marcatori del match.

Scommessa 1; Kylian Mbabbè marcatore dell’incontro: 2,10 con bet365

Il predestinato

Protagonista di una prestazione superba con la maglia della nazionale spagnola, impegnata in una partita amichevole contro il Brasile il 26 marzo scorso, Lamine Yamal è riuscito nell’impresa di prendersi la standing ovation del Santiago Bernabeu. Non male per un giocatore cresciuto nella masia del Barcellona e abituato da sempre ad indossare i colori blaugrana. Indicato dai pronostici come uno dei probabili marcatori dell’incontro, il precoce talento catalano non vorrà deludere i suoi tifosi.

Scommessa 2; Lamine Yamal marcatore dell’incontro: 5,00 con Sisal

Il PSG vuole tornare in finale

Con il suo calciatore più talentuoso diretto verso altri lidi, e con la vittoria del campionato francese ormai in tasca, il PSG deve approfittare del momento per provare a conquistare per la prima volta nella sua storia una Champions che è diventata ormai una vera e propria ossessione. A Parigi arriva probabilmente il Barcellona più debole degli ultimi anni, e gli uomini allenati da Luis Enrique potrebbero chiudere la pratica blaugrana già nella partita d’andata con un risultato rotondo al Parco dei Principi. Motivo per cui i pronostici PSG - Barcellona danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Paris Saint-Germain: 15,00 con William Hill