Pronostici Parma – Verona e informazioni utili per scommettere: emiliani favoriti, ma gli ospiti hanno bisogno di punti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma-Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 15 dicembre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Verona

Il nostro pronostico Parma - Verona bet365 Sisal William Hill Vittoria Parma 1.85 1.90 1.88 Vittoria Verona 4.00 4.50 4.33 Bonny segna il primo gol 5.00 4.50 7.00

Come scommettere su Parma – Verona: analisi match e pronostici

Parma e Verona si giocano una bella fetta di salvezza. I padroni di casa emiliani vogliono confermarsi squadra magari altalenante, ma che sa anche vincere: nelle ultime quattro giornate, i Ducali hanno alternato due vittorie e due sconfitte, portandosi così a 3 punti dalla zona retrocessione. Solo delusioni, invece, per un Verona in caduta libera: gli scaligeri vengono da quattro sconfitte consecutive e per la prima volta in stagione si ritrovano al terzultimo posto e dunque virtualmente in Serie B.

Parma e Verona non si sfidano al Tardini dal lontano ottobre 2020: gli emiliani (poi retrocessi) conquistarono una delle tre vittorie di un campionato per loro orribile, con gol del mitico Jasmin Kurtic.

Probabili formazioni Parma vs Verona

Per i pronostici Parma – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia. VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti.

Parma favorito e vincente: 3 punti importantissimi per la salvezza

Il Parma al momento dà sicuramente più garanzie, nonostante le pesanti assenze del faro del gioco Bernabé e del difensore Osorio (quest'ultimo sostituito dal giovane talento Leoni). Sulla trequarti dovrebbero esserci due giocatori di qualità come Man e Cancellieri, con Mihaila e l'ex leccese Almqvist inizialmente in panchina. Occhio anche al giovane tunisino Haj Mohamed, classe 2005 destinato a lasciare il segno nella ripresa. Secondo il nostro pronostico Parma-Verona si chiuderà con il successo dei padroni di casa.

Scommessa 1; vittoria Parma: 1,85 con bet365

Verona, un successo per la rinascita

Paolo Zanetti rischia grosso. Un altro risultato negativo, dopo quattro sconfitte consecutive, significherebbe esonero certo per l’ex Empoli e Venezia. Anche per questo, il Verona tirerà fuori gli artigli e - almeno per un pomeriggio - tornerà la squadra imprevedibile e vincente vista nella prima parte di campionato. Secondo la nostra previsione, così, i veneti riusciranno a conquistare tre punti fondamentali.

Scommessa 2; vittoria Verona: 4,50 con Sisal

Parma, una vittoria per tornare in orbita quinto posto

Ange-Yoan Bonny cerca il quinto gol in campionato. Il francese, in forza all'Under 21 transalpina, vuole raggiungere la doppia cifra per la prima volta in carriera: un obiettivo tutt'altro che impossibile da raggiungere, considerando la crescita esponenziale dell'ex Chateauroux e le sue innate doti tecniche. Per il nostro pronostico, Parma-Verona sarà nel segno di un gol dell'attaccante francese: sarà proprio lui a siglare la prima rete del match.

Scommessa 3; Bonny segna il primo gol: 7,00 con William Hill