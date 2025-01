Pronostici Parma – Venezia e informazioni utili per scommettere: la salvezza passa da qui. Emiliani leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma-Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 19 gennaio allo Stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Venezia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Parma - Venezia bet365 Sisal William Hill Vittoria Parma + GOL 4.00 4.00 4.00 Man segna il primo gol 7.50 6.25 6.50 Risultato esatto 2-1 Venezia 11.00 12.00 11.00

Come scommettere su Parma – Venezia: analisi match e pronostici

Parma e Venezia si giocano una bella fetta di salvezza nel match in programma domenica pomeriggio. I padroni di casa non possono permettersi un'altra uscita a vuoto contro una diretta concorrente: nell'ultima giornata la sconfitta di misura in casa del Genoa, battuta d'arresto che fa il paio con quella di un mese fa contro il Verona. Punti sanguinosi e adesso la distanza dal Cagliari terzultimo è di una sola lunghezza. Troppo poco.

Situazione anche peggiore per il Venezia, fermo a quota 14 punti e dunque a -5 dalla zona salvezza (a 19 ci sono Como, Verona e lo stesso Parma). I lagunari stanno mettendo insieme buone prestazioni: ma potrebbero non bastare, anche alla luce della forza delle dirette concorrenti (che nel frattempo si stanno anche rafforzando in ottica calciomercato).

Probabili formazioni Parma vs Venezia

Per i pronostici Parma – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. VENEZIA (3-5-1-1): F. Stankovic, Candela, Sverko, Idzes; Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Condé, F. Carboni; Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Confrontare le quote vincente della partita Parma - Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Parma, tre punti d’oro per la corsa salvezza

Il Parma di Fabio Pecchia conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza: una vittoria dal peso specifico enorme perché arrivata contro una avversaria diretta in chiave salvezza (già battuta all’andata e, a quel punto, lontana addirittura 8 lunghezze). Gli emiliani, che pagano tantissimo l'assenza del faro di gioco Bernabé, proporranno una difesa più solida con il nuovo acquisto Vogliacco e un attacco come al solito imprevedibile grazie alle giocate di Mihaila e Bonny. Secondo il nostro pronostico Parma-Venezia finirà con il successo dei padroni di casa, che comunque subiranno un gol nell'arco dei novanta minuti.

Scommessa 1: Vittoria Parma + GOL: 4,00 con bet365

Man, un gol prima di un addio tutt’altro che impossibile

Dennis Man è, soprattutto in assenza di Bernabé, l’uomo in più a disposizione di Mister Pecchia. Secondo la nostra previsione, il talento rumeno siglerà il quinto gol in questo campionato: non è da escludere che questa sarà la sua ultima gioia con gli emiliani, considerando il forte interessamento di una Fiorentina in cerca di nuove soluzioni offensive.

Scommessa 2; Man segna il primo gol: 3,50 con Sisal

Clamoroso al Tardini: il Venezia riapre la corsa salvezza

Il Venezia è squadra da rispettare e che può ancora ambire alla salvezza. L’undici di Mister Di Francesco gioca un bel calcio e propone elementi niente male come il centravanti Pohjanpalo e l’imprevedibile Oristanio. Secondo il nostro pronostico Parma-Venezia si chiuderà inaspettatamente sul risultato di 2-1 per i lagunari: a quel punto la corsa salvezza si farà ancora più entusiasmante.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-1 Venezia: 11,00 con William Hill