Pronostici Parma – Monza e informazioni utili per scommettere: sfida tra deluse, in palio punti salvezza importantissimi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma-Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Salvatore Bocchetti.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 28 dicembre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Monza

Il nostro pronostico Parma - Monza bet365 Sisal William Hill Vittoria Parma Goal Monza 4.00 4.00 4.00 Over 3,5 2.75 2.60 2.90 Risultato esatto: 2-2 12.00 12.50 13.00

Come scommettere su Parma – Monza: analisi match e pronostici

Partita delicatissima al Tardini. A confronto due squadre in lotta per la salvezza e reduci da tre sconfitte consecutive. Il Parma, meglio messo in classifica con i suoi 15 punti, deve mettersi alle spalle il recente 5-0 al cospetto della Roma e soprattutto la sconfitta interna contro una diretta concorrente come il Verona. Mister Pecchia deve anche fare i conti con le assenze di giocatori importanti come Bernabé e Osorio.

Non ci sono alternative alla vittoria anche per il Monza che, a differenza degli emiliani, si presenta con un nuovo allenatore in panchina (divorzio doloroso, ma per certi versi inevitabile, con Alessandro Nesta). Il tecnico Bocchetti, però, deve fare i conti con un organico che può offrire poco sul piano della qualità e che, in più, è orfano di giocatori importanti come Pessina, Gagliardini e Cragno. Da valutare le condizioni di Djuric e Samuele Vignato.

Probabili formazioni Parma - Monza

Per i pronostici Parma – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia. MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota. Allenatore: Nesta

Confrontare le quote vincente della partita Parma - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vincerà il Parma, ma la sfida sarà nel segno dell'equilibrio

Il Parma sta vivendo un momento delicato, ma può fare affidamento su undici di assoluto spessore. Occhio soprattutto all’attacco, con Man e Bonny pronti a lasciare il segno e un giocatore tecnico come Mihaila che entrerà nella ripresa. Secondo il nostro pronostico Parma-Monza si chiuderà con la vittoria dei ducali: ci sarà da soffrire, con i brianzoli che riusciranno a realizzare almeno un gol nell’arco delle due frazioni.

Scommessa 1: vittoria Parma goal Monza: 4,00 con bet365

Spettacolo e gol al Tardini

Bisogna vincere, senza se e senza ma. Così, la gara del Tardini si preannuncia all’insegna dello spettacolo e dei gol: nel Parma c’è anche un elemento interessante come Cancellieri (potrebbe avere addirittura un futuro in nazionale), mentre nel Monza si rivede un talento assoluto come Daniel Maldini. Secondo la nostra previsione, la gara del Tardini sarà nel segno di almeno 4 gol.

Scommessa 2; over 3,5: 2,60 con Sisal

Un pareggio che non farà contento nessuno

Quattro gol al Tardini, dicevamo. Le emozioni in terra emiliana non mancheranno, ma le due squadre dovranno accontentarsi di un punto tutt’altro che soddisfacente. Almeno, però, si spezzerà la serie di sconfitte: una buona notizie per Pecchia, un inizio tutto sommato positivo per il nuovo tecnico degli scaligeri Bocchetti. Così, secondo il nostro pronostico Parma-Monza si chiuderà sul 2-2.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 6,50 con William Hill