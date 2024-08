In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma – Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi gara valida per il secondo turno di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Sono 54 i precedenti in Serie A tra le due squadre. Il Milan ha vinto in 29 occasioni, a fronte degli 11 pareggi e delle 14 vittorie del Parma. Solo la Roma ha vinto più volte contro gli emiliani (33 vittorie). Il match è in programma allo stadio Tardini di Parma il prossimo 24 agosto, con fischio d’inizio alle 18:30.

I nostri pronostici Parma – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Parma - Milan bet365 Sisal William Hill Rafael Leao primo marcatore 6.50 5.25 6.00 Vittoria Parma 4.75 4.50 4.60 Under 2,5 2.10 2.00 2.00

Come scommettere su Parma – Milan: analisi match e pronostici

Pareggio all’esordio per la squadra di Fonseca, ma il Milan ha vinto almeno una delle prime due di campionato nelle ultime dodici stagioni di Serie A. Cabala a parte, il tecnico rossonero sembra orientato ad almeno due cambi e lanciare dal primo minuto Pavlovic e Fofana, due acquisti estivi. Pareggio all’esordio anche per il Parma, che disputerà la seconda consecutiva in casa. Pecchia dovrebbe confermare l’undici che è riuscito a strappare un punto alla Fiorentina.

Probabili formazioni Parma vs Milan

Per i pronostici Parma – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihalia; Bonny Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihalia; Bonny Allenatore: Pecchia. Milan (4-2-3-1): Magnain; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Parma – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Morata out, spazio a Jovic

Prima tegola della stagione per Paulo Fonseca. Alvaro Morata, subito a segno nel match d’esordio contro il Torino, sarà out per infortunio. Al suo posto spazio a Luka Jovic, che guiderà l’attacco in cui la stella continuerà ad essere quella di Rafael Leao. L’attaccante portoghese sarà uno dei protagonisti della stagione rossonera. Puntare su lui come prima marcatore dell’incontro secondo i pronostici Parma - Milan potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

Scommessa 1; Rafael Leao primo marcatore: 6,50 con bet365

Fattore Tardini per il Parma

La salvezza si conquista sul proprio campo. Ecco perché la vittoria dei ducali in questo Parma - Milan è da prendere in considerazione. La squadra allenata da Fabio Pecchia ha l’ambizione di conservare la Serie A. All’esordio è riuscito a fermare sul pari la Fiorentina, una delle squadre accreditate per la lotta Champions. Un ottimo inizio, insomma. E contro il Milan l’obiettivo è continuare a muovere la classifica.

Scommessa 2; Vittoria Parma: 4,50 con Sisal

Difese bloccate, deciderà l’attacco

Il Milan ha incassato due gol contro il Torino ed ecco che Fonseca ha deciso di rompere gli indugi e lanciare Pavlovic e Fofana dal primo minuto, con lo scopo di dare muscoli e fisicità alla squadra. Il Parma ha retto bene agli assalti della Fiorentina ed incassato un solo gol. Insomma, sarà una gata tattica, su cui inciderà anche il fattore caldo, visto che si giocherà alle 18:30. Puntare su under 2,5 secondo i pronostici Parma - Milan potrebbe rappresentare una soluzione interessante

Scommessa 3; Under 2,5: 2,00 con William Hill