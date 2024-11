Pronostici Parma – Lazio e informazioni utili per scommettere: i biancocelesti sognano la vetta, ma i ducali hanno bisogno di punti salvezza

In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma-Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 1° dicembre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma-Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Parma - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Lazio 10.00 11.00 10.00 Castellanos segna per primo 4.50 4.50 5.50 Vittoria Parma 4.00 3.75 3.90

Come scommettere su Parma – Lazio: analisi match e pronostici

Il Parma deve tornare a fare punti al Tardini dopo le recenti sconfitte interne contro Genoa e Atalanta (in mezzo, la fondamentale vittoria in casa del Venezia). Gli uomini di Mister Pecchia devono scrollarsi di dosso l’etichetta di belli ma perdenti e iniziare a macinare punti: oltretutto, la lotta salvezza non prevede digiuni di vittorie troppo prolungati.

La Lazio, dal canto suo, deve continuare a macinare punti per tenere vivo il sogno Scudetto. I biancocelesti sono ad un solo punto dalla vetta della classifica e sono pronti ad approfittare di un passo falso del Napoli di Antonio Conte. Bisogna, però, mettersi subito alle spalle la delusione di Europa League, con l’inaspettato pareggio dell’Olimpico contro il modesto Ludogorets. Adesso il primo posto non è più in solitaria (in vetta ci sono anche Bilbao ed Eintracht) ma l’avvio di stagione rimane comunque fenomenale.

Probabili formazioni Parma vs Lazio

Per i pronostici Parma – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Parma - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio è una macchina perfetta in campionato: sarà 2-0

La Lazio non vuole fermarsi più. I biancocelesti vogliono fare valere la loro superiorità, per provare un aggancio in vetta che avrebbe dell’incredibile, anche alla luce di un calciomercato estivo definito da molti insufficiente. Giudizi probabilmente affrettati, considerando il calcio spettacolare proposto dagli uomini di Marco Baroni, allenatore che si sta comportando alla grande alla prima esperienza con una big. Anche questa volta, il tecnico ex Verona dovrebbe optare per il 4-3-3, con Vecino a centrocampo e Isaksen e Zaccagni ad agire da esterni offensivi. Grande qualità: per questo, secondo il nostro pronostico Parma-Lazio è gara che terminerà sullo 0-2 per gli ospiti.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Lazio: 10,00 con bet365

Il Taty Castellanos si è preso la Lazio: suo il primo gol dell’incontro

Grande qualità per la Lazio: in questo senso, occhio al centravanti argentino Taty Castellanos. L’ex Girona vuole confermarsi tra gli attaccanti più interessanti del nostro campionato. Secondo la nostra previsione, il classe '98 aprirà le danze e siglerà così il suo ottavo gol stagionale.

Scommessa 2; Castellanos segna per primo: 4,50 con Sisal

Orgoglio Parma: riecco la vittoria al Tardini

Il Parma paga l’assenza pesantissima dello spagnolo Bernabé, ma non può assolutamente nascondersi: i ducali hanno tutte le carte in regola per conquistare una salvezza tranquilla, ma per questo obiettivo bisogna tornare a vincere tra le mura amiche. Oltretutto, parliamo di una compagine dalle grandi potenzialità offensive, con Bonny che incarna le caratteristiche del centravanti moderno e Man e Cancellieri che si fanno apprezzare per giocate in velocità e spettacolari. Così, per il nostro pronostico Parma-Roma sarà nel segno del successo dei padroni di casa.

Scommessa 3; vittoria Parma: 3,90 con William Hill