In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma - Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Alberto Gilardino.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di lunedì 4 novembre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Genoa

Il nostro pronostico Parma - Genoa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Parma 15.00 18.00 15.00 Over 3,5 3.00 2.90 3.00 Vittoria Genoa 4.33 4.50 4.00

Come scommettere su Parma – Genoa: analisi match e pronostici

Il Parma vuole dare seguito alla bella prova (con annesso pareggio) in casa della Juventus. Gli emiliani stanno esprimendo un bel calcio, ma hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Ora l’occasione per riconquistare una vittoria che manca addirittura dalla seconda giornata, dal successo di prestigio al cospetto del Milan di Paulo Fonseca.

Situazione difficilissima in casa Genoa. I liguri sono ultimi in classifica dopo i recenti successi di Lecce e Venezia e hanno assoluto bisogno di fare punti: pesano, però, le tante assenze tra centrocampo e attacco (fuori gioco Malinovskyi, Messias, Vitinha e anche la riserva Ekuban). In più, il nuovo acquisto Mario Balotelli non sembra ancora in uno stato di forma ottimale.

Probabili formazioni Parma vs Genoa

Per i pronostici Parma – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. GENOA (3-5-2): Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

Confrontare le quote vincente della partita Parma – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Parma in formissima: i ducali possono puntare al tris

Il Parma visto nel primo tempo contro la Juventus non può avere paura di questo Genoa. I ducali propongono un calcio veloce e interessante, nel segno delle qualità tecniche eccelse di Bernabé, delle giocate fulminee di Man e Mihaila e dell’imprevedibilità del centravanti Bonny. Tutti elementi che sommati alla grande crisi genoana fanno pensare ad una agevole vittoria della squadra di casa. Secondo i nostri pronostici Parma - Genoa è gara che si chiuderà con un netto 3-0.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Parma: 15,00 bet365

Non c’è da ragionare, servono i tre punti. Sarà una raffica di gol

A confronto due squadre che non possono ragionare troppo: entrambe, per motivi diversi, hanno bisogno dei tre punti. Per questo, ci aspettiamo una gara ricca di gol ed emozioni: dell’attacco dei padroni di casa abbiamo già parlato, per quanto riguarda gli ospiti, invece, occhio all’intraprendenza dell’ex Sassuolo Pinamonti, tra le poche mosche bianche di un avvio di stagione disastroso. Alla luce di tutti questi elementi, secondo la nostra previsione la gara sarà all’insegna di almeno quattro gol.

Scommessa 2; over 3,5: 2,90 con Sisal

Il Genoa sogna la vittoria: tre punti che saprebbero di svolta

Vero, il Parma visto negli ultimi tempi è decisamente superiore, ma i pronostici nel calcio sono fatti anche per essere sovvertiti. Attenzione, così, all’orgoglio del Genoa, che può comunque fare affidamento su senatori del calibro di Badelj, Frendrup e Martin. Secondo i nostri pronostici Parma - Genoa questa è una gara che gli ospiti porteranno a casa, anche se a fatica.

Scommessa 3; vittoria Genoa: 4,00 con William Hill