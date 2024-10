In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 27 ottobre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Empoli

Il nostro pronostico Parma - Empoli bet365 LeoVegas William Hill Primo tempo/Finale Parma/Pareggio 13.00 13.00 15.00 under 2,5 1.90 1.73 1.80 Vittoria Empoli 3.40 3.30 3.40

Come scommettere su Parma – Empoli: analisi match e pronostici

Scontro salvezza da non sbagliare per Parma ed Empoli. I padroni di casa emiliani non vincono dalla seconda giornata (successo contro il Milan) e vengono dai due pareggi consecutivi in casa di Como e Bologna. Nonostante l'evidente flessione, gli uomini di Mister Pecchia praticano sempre un calcio veloce ed interessante: con elementi come Bernabé e Man, la salvezza è obiettivo tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Tre punti in più (dieci contro sette), ma momento che sul piano dei risultati è anche peggiore per l'Empoli di Mister D'Aversa. Dopo un avvio straordinario, i toscani sono tornati con i piedi per terra dopo le sconfitte contro Napoli e Lazio. Sulla carta non sono quelle le gare da vincere: Gyasi e compagni lo sanno, come sanno che contro il Parma è fondamentale fare risultato per avvicinarsi alla quota salvezza.

Probabili formazioni Parma vs Empoli

Per i pronostici Parma – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Keita, Hernani; Man, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Keita, Hernani; Man, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Confrontare le quote vincente della partita Parma – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La partita sarà decisamente equilibrata: finirà in pareggio

Il Parma ha tre punti in meno e si ritrova ad un passo dalla zona retrocessione. Secondo le nostre previsioni, i ducali dovrebbero partire subito forte per portare a casa tre punti preziosissimi. Nella ripresa, però, prevedibile la reazione di un Empoli che non può permettersi di incappare nella terza sconfitta consecutiva. Così, secondo i nostri pronostici Parma - Empoli sarà gara che vedrà i padroni di casa avanti al termine della prima frazione e poi raggiunti nel secondo tempo.

Scommessa 1; primo tempo/finale Parma/pareggio: 13,00 con bet365

Parma ed Empoli avranno paura di farsi male: ipotesi pochi gol al Tardini

Numeri alla mano, non parliamo degli attacchi più prolifici della Serie A: il Parma ha realizzato 11 reti (non male, considerando il quartultimo posto), mentre l'Empoli ne ha messi a segno appena 6. Considerando anche la forza della retroguardia toscana (solo 5 reti subite), secondo le nostre previsioni la gara sarà segnata al massimo da due gol.

Scommessa 2; under 2,5: 1,73 con Leovegas

L’Empoli, una vittoria in trasferta per tornare a sognare

Al netto delle solite assenze (vedi Zurkowski e Sazonov), D'Aversa può comunque fare affidamento su quello che al momento sembra l'undici tipo. In difesa c'è la certezza Ismajli, a centrocampo la sorpresa Anjorin e l'infaticabile Gyasi, mentre in attacco troviamo il centravanti Colombo e il rifinitore Fazzini. Nomi importanti, soprattutto se si parla di una squadra che punta ad una salvezza tranquilla. Ci aspettiamo una prova d'orgoglio: per questo, secondo il nostro pronostico Parma - Empoli è gara che alla fine vedrà imporsi la squadra ospite.

Scommessa 3; vittoria Empoli: 3,40 con William Hill