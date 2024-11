In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma - Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 23 novembre allo stadio Ennio Tardini.

I nostri pronostici Parma - Atalanta

I nostri pronostici Parma - Atalanta bet365 Unibet William Hill Vittoria Atalanta 1.65 1.63 1.66 Over 4,5 4.00 4.40 4.00 Vittoria Parma 4.75 4.75 4.75

Come scommettere su Parma – Atalanta: analisi match e pronostici

Il Parma deve provare a fermare la riscossa di un’Atalanta in formato Scudetto. Gli uomini di Fabio Pecchia sono in cerca di conferme dopo la bella vittoria sul campo del Venezia: il tecnico ex Cremonese dovrebbe riproporre Cancellieri sulla trequarti, per compensare così la pesantissima assenza del campione olimpico Bernabé.

Defezioni importanti anche in casa Atalanta, senza i lungodegenti Scamacca e Scalvini (quest'ultimo appare sulla via del rientro) e con i dubbi relativi alle condizioni dei vari De Ketelaere, Kolasinac, Djimsiti, Zappacosta e Zaniolo. Alla luce dell'impegno ravvicinato in Champions (martedì la sfida in casa dello Young Boys), Gasperini non dovrebbe rischiare nessuno di questa lista.

Probabili formazioni Parma vs Atalanta

Per i pronostici Parma – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Koussonou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Parma - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta in formato Scudetto: al Tardini non ci sarà storia

L’Atalanta di Gasperini non vuole fermarsi più. I bergamaschi puntano alla settima vittoria consecutiva in campionato e, guardando ai valori in campo, non dovrebbero avere problemi al cospetto di un Parma troppo discontinuo. Oltretutto, nonostante le assenze, i nerazzurri possono proporre un undici di assoluto spessore, con Bellanova e Ruggeri a spingere sulle fasce e Samardzic chiamato ad inventare. Per questo, secondo i nostri pronostici Parma - Atalanta è gara che gli ospiti riusciranno a vincere senza particolari problemi.

Scommessa 1; vittoria Atalanta: 1,65 con bet365

Parma - Atalanta gara ricca di gol

L'Atalanta è la squadra che ha segnato più di tutte in campionato: ben 31 gol, cinque in più dell'Inter campione d'Italia, a dimostrazione che l’attacco capitanato da Lookman e Retegui funziona alla grandissima. Dall'altro lato c'è un Parma imprevedibile, che può fare affidamento sulla velocità di Man e Mihaila. Secondo la nostra previsione, la gara del Tardini sarà nel segno di almeno cinque gol totali. Spettacolo assicurato.

Scommessa 2; over 4,5: 4,40 con Unibet

Il Parma vuole il colpaccio: altri tre punti per la salvezza

Dopo il bel successo sul campo del Venezia, il Parma sogna di conquistare altri preziosissimi punti salvezza. A guidare la riscossa ducale c’è il centravanti Bonny, elemento interessante finito nel mirino di molte big italiane. Sempre in attacco, occhio anche all’alternativa Charpentier, altro elemento dal gol facile. Alla luce di questi elementi, secondo il nostro pronostico Parma - Atalanta terminerà con un successo (magari sofferto) dei padroni di casa.

Scommessa 3; : vittoria Parma 4,75 con William Hill