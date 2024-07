In questo articolo si possono trovare i pronostici Nuova Zelanda – Francia, quote dei bookmakers e analisi del match tra neozelandesi e transalpini.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Nuova Zelanda – Francia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match, ultima partita del gruppo A che avrà luogo allo stadio Vèlodrome di Marsiglia alle ore 19:00 di martedì 30 luglio, con la formazione di Thierry Henry che parte naturalmente con i favori del pronostico.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Nuova Zelanda – Francia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Nuova Zelanda - Francia bet365 Sisal William Hill Michael Olise marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.20 Risultato esatto 0-4 Francia 10.00 9.50 11.00 Over 3.5 2.10 2.00 2.05

Ulteriori quote Nuova Zelanda - Francia, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata ai migliori siti di scommesse sportive online

la nostra guida al codice bonus bet365, registrazione ed iniziative di benvenuto dell'operatore.

Come scommettere su Nuova Zelanda – Francia: analisi match e pronostici.

Ancora più candidata alla vittoria finale, seguita dalle rappresentative olimpiche di Spagna e Argentina, dopo aver battuto nettamente per 3 a 0 gli Stati Uniti all’esordio, grazie alla vittoria per 1 a 0 contro la Guinea, la nazionale olimpica francese ha già staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Probabili formazioni Nuova Zelanda - Francia

Per i pronostici Nuova Zelanda – Francia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Paulsen; Binden, Surman, Boxall, Sutton; Bell, Garbett; Bayliss, Singh, Hardman; Waine.

Paulsen; Binden, Surman, Boxall, Sutton; Bell, Garbett; Bayliss, Singh, Hardman; Waine. FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildillia, Magassa, Lukeba, Truffert; Akliouche, Millot, Chotard; Olise; Mateta, Doue.

Confrontare le quote vincente della partita Nuova Zelanda – Francia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Michael Olise vuole segnare ancora

Già a segno all’esordio contro gli Stati Uniti in occasione del 3 a 0 di Marsiglia, il neo-acquisto del Bayern Monaco vuole tornare a segnare al Vèlodrome. Contro la Nuova Zelanda l’attaccante transalpino vuole regalare un’altra vittoria alla sua squadra e i pronostici Nuova Zelanda - Francia lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Michael Olise marcatore nell’incontro: 2,30 con bet365

La Francia cerca la terza vittoria

Dopo il 3 a 0 all’esordio contro gli States, i transalpini hanno battuto la Guinea di misura assicurandosi un posto ai quarti. Contro la Nuova Zelanda la squadra allenata da Thierry Henry proverà a trovare il terzo successo del girone e, visto il livello tecnico degli avversari, i pronostici si aspettano una vittoria rotonda da parte dei padroni di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 0-4 Francia: 9,50 con Sisal

La fragile difesa dei Kiwi

Dopo aver battuto la Guinea per 2 a 1 alla prima giornata, la Nuova Zelanda è stata travolta per 4 a 1 dagli Stati Uniti il 27 luglio. Gli oceanici giocheranno l’ultima partita del girone contro i padroni di casa della Francia, primi favoriti alla vittoria finale. Vista la loro fragile difesa, gli esperti del settore ed i pronostici Nuova Zelanda - Francia prevedono un match ricco di reti, con una vittoria netta da parte della Francia.

Scommessa 3; over 3.5: 2,05 con William Hill