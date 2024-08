In questo articolo si possono trovare i pronostici Newcastle – Tottenham, le quote dei bookmakers e l’analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Newcastle – Tottenham, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno della Premier League, in programma domenica 1 settembre al St James’ Park alle 14:30.. Bilancio identico fin qui per le due squadre, in queste prime due gare di campionato sia le Magpies che gli Spurs hanno conquistato 4 punti.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Newcastle – Tottenham

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Newcastle - Tottenham bet365 Sisal William Hill Pareggio al termine del primo tempo 2.60 2.55 2.62 Son marcatore dell’incontro 2.50 2.50 2.30 Risultato esatto 1-2 Tottenham 12.00 11.00 10.00

Maggiori info, quote Premier League e pronostici possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori potranno saperne di più visitando

la nostra guida alle quote vincente Premier League 2024/2025

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Better Lottomatica per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Newcastle – Tottenham: analisi match e pronostici

Sia il Newcastle che il Tottenham puntano a conquistare un piazzamento in zona Champions League. La squadra di Howe nel primo impegno casalingo di questa edizione della Premier ha battuto il neopromosso Southampton per 1-0, mentre nel turno successivo è arrivato il pareggio esterno contro il Bournemouth, 1-1 il risultato finale. Gli Spurs, dopo il pareggio sul campo del Leicester all’esordio, hanno asfaltato l’Everton a Londra con un perentorio 4-0.

Probabili formazioni Newcastle vs Tottenham

Per i pronostici Newcastle – Tottenham occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Krafth, Burn, Kelly; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Pope; Livramento, Krafth, Burn, Kelly; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. Allenatore: Howe. TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Son, Odobert. Allenatore: Postecoglou.

Confrontare le quote vincente della partita Newcastle – Tottenham permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sfida equilibrata nel primo tempo

Quello tra Newcastle e Tottenham è uno scontro diretto per l’Europa. Se è vero che siamo solo all’inizio di una stagione che si prospetta avvincente e incerta, i punti in palio al St James’ Park pesano perché sia la squadra di Howe che quella guidata da Postecoglou ambiscono a traguardi importanti. Entrambi gli allenatori possono contare su giocatori di qualità, in grado di fare la differenza in qualsiasi momento, ma secondo i pronostici Newcastle - Tottenham nessuna delle due squadre nel primo tempo riuscirà a prevalere sull’altra.

Scommessa 1; pareggio al termine del primo tempo: 2.60 con bet365

Heung-Min Son è il pericolo numero uno per il Newcastle

Il sudcoreano, che dalla scorsa stagione viene schierato con maggiore regolarità rispetto al passato nel ruolo di prima punta, ha chiuso il campionato scorso con 17 goal all’attivo. Son è andato in rete due volte nella sfida contro l’Everton e secondo gli esperti riuscirà a mettere la sua firma anche nell’incontro del St James’ Park.

Scommessa 2; Heung-Min Son marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Gli Spurs riusciranno a spuntarla

Lo stadio del Newcastle è tra i più caldi d’Inghilterra e quella a disposizione di Howe è una squadra di assoluto valore. Ma il tecnico delle Magpies deve fare i conti con assenze importanti soprattutto in difesa, con Fabian Schar e Sven Botman, la coppia di difensori centrali titolare, entrambi out rispettivamente per squalifica e infortunio. Il temibile attacco del Tottenham è pronto ad approfittarne ecco perché alcuni pronostici Newcastle - Tottenham prevedono una somma di reti o over.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Tottenham: 10.00 con William Hill