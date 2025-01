Pronostici Napoli – Verona e informazioni utili per scommettere: partenopei decisamente favoriti, ma i veneti non vanno sottovalutati

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli-Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 12 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Verona

Il nostro pronostico Napoli - Verona bet365 Sisal William Hill Gol David Neres 3.40 2.50 2.60 Risultato esatto 2-0 Napoli 6.00 6.00 6.00 Doppia chance X2 3.75 3.94 3.90

Come scommettere su Napoli - Verona

Il Napoli non vuole fermarsi, per dare linfa al sogno Scudetto (nel caso, il quarto della storia a tinte azzurre). Gli uomini di Antonio Conte inseguono la quarta vittoria consecutiva, per tenere alla larga Atalanta e Inter, che - alla luce dei recuperi ancora da giocare - possono rispettivamente raggiungere e addirittura superare i partenopei in classifica.

I padroni di casa sono nei fatti costretti a vincere, ma al Maradona arriva un Verona che appare lanciatissimo in ottica salvezza. Gli scaligeri hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare e possono fare leva sui due punti di vantaggio sul Lecce terzultimo. Paolo Zanetti, che sembrava destinato all'esonero, ha trovato il bandolo della matassa con il nuovo sistema tattico nel segno di un trequartista e due punte.

Probabili formazioni Napoli vs Verona

Per i pronostici Napoli – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: P. Zanetti

Confrontare le quote vincente della partita Napoli - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

David Neres, ancora un gol per l’erede di Kvara

Il Napoli potrebbe salutare un fuoriclasse come Kvaratskhelia già nel mercato di gennaio (occhio soprattutto al PSG). L’erede designato del georgiano è il brasiliano David Neres che, dopo una partenza così così, ha conquistato la maglia da titolare a suon di grandi prestazioni. Secondo il nostro pronostico Napoli-Verona sarà nel segno di almeno un gol del classe '97 ex Benfica.

Scommessa 1: Gol David Neres: 3,40 con bet365

Napoli decisamente superiore: sarà 2-0 al Maradona

Non solo David Neres. Il Napoli propone uno degli undici titolari più forti di tutto il campionato: in attacco c’è anche Lukaku, in cerca di riscatto, mentre gli uomini in più del centrocampo sono il fuoriclasse scozzese McTominay e l’infaticabile Anguissa. Elementi di grandissima qualità e, allora, secondo la nostra previsione i partenopei vinceranno con un netto 2-0.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Napoli: 6,00 con Sisal

Verona pronto al colpaccio: altri punti per l’obiettivo salvezza

Guai a fidarsi del Verona. La squadra di Paolo Zanetti sta vivendo un momento esaltante e sembra avere ritrovato anche solidità, come certifica il recente pareggio a reti bianche contro un avversario ostico come l’Udinese. Non male per una squadra che ha subito ben 42 gol, il dato peggiore di tutta la Serie A. La retroguardia è capitanata da Coppola, mentre a centrocampo c'è l'obiettivo del Milan Belahyane. Occhio al risultato a sorpresa: secondo il nostro pronostico Napoli-Verona è gara destinata a chiudersi con un pareggio o addirittura con un successo a tinte gialloblu.

Scommessa 3; Doppia chance pareggio/Verona: 3,90 con William Hill