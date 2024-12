Pronostici Napoli – Venezia e informazioni utili per scommettere: partenopei obbligati a vincere per lo Scudetto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli-Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 29 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Venezia

Il nostro pronostico Napoli - Venezia bet365 Sisal William Hill Kvaratskhelia primo marcatore 4.75 4.50 6.00 Risultato esatto 4-1 Napoli 19.00 19.00 19.00 Vittoria Venezia + GOL Napoli 17.00 20.00 19.00

Come scommettere su Napoli – Venezia: analisi match e pronostici

Il Napoli di Antonio Conte vuole non vuole fermarsi sul più bello: i partenopei cercano il terzo successo di fila, per chiudere al meglio il 2025 e dare linfa all'obiettivo Scudetto (sarebbe il quarto della storia azzurra). Contro un Venezia in netta ripresa, però, serve una prestazione decisamente migliore rispetto a quella messa in campo contro il Genoa: in terra ligure il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma le grandi parate di Meret e le giocate di Anguissa e Neres hanno permesso di portare a casa tre punti che definire d'oro è dire poco. Risultati all'altezza e prestazioni così così, ma dall'infermeria arriva una buona notizia: Kvaratkhelia ha recuperato completamente ed è pronto ad occupare nuovamente il suo posto sull'out di sinistra.

Se il Napoli punta allo Scudetto, il Venezia sogna una salvezza che si sta facendo sempre più concreta. Per gli uomini di Mister Di Francesco parlano gli ultimi risultati, soprattutto il successo contro un'altra diretta concorrente come il Cagliari e il pareggio (tutto sommato stretto) in casa della Juventus. Pesano tantissimo, però, le assenze del difensore Svoboda (stagione finita per l'austriaco) e del centrocampista Duncan (che invece si rivedrà a gennaio).

Probabili formazioni Napoli vs Venezia

Per i pronostici Napoli – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Kvaratskhelia, ritorno dal primo minuto e gol

Kvara lascerà subito il segno. Dopo l’ultimo periodo ai box e il ritorno in campo contro il Genoa, ma da subentrante, il fuoriclasse georgiano è pronto a riprendere il suo posto in attacco (e questo nonostante le prestazioni da applausi di Neres). Secondo il nostro pronostico Napoli - Venezia si aprirà con il gol dell'esterno offensivo georgiano.

Scommessa 1: Kvaratskhelia segna il primo gol: 4,75 con bet365

Napoli troppo superiore: al Maradona sarà 4-1

Una vittoria che non sia…di corto muso. Questo chiedono i tifosi del Napoli, desiderosi di riconquistare lo Scudetto e di vedere in campo una squadra in grado di esprimere un gioco piacevole. Gli elementi adatti, oltretutto, non mancano: a centrocampo c’è l’uomo d’ordine Lobotka, in attacco lo sgusciante Politano e il colosso Lukaku. Un undici già costruito per la Champions. Per la nostra previsione, il match del Maradona si chiuderà sul 4-1 per i campani.

Scommessa 2; risultato esatto 4-1 Napoli: 19,00 con Sisal

Clamoroso Venezia: un successo fondamentale in chiave salvezza

Il Venezia si affida al finlandese Pohjanpalo e allo sgusciante Oristanio e spera di abbattere un muro difensivo che, senza l’ex granata Buongiorno, sembra avere perso le antiche certezze. In più, da non dimenticare l’apporto dello statunitense Busio (bravo negli inserimenti) e degli esterni Ellertsson e Zampano. Secondo i nostri pronostici Napoli-Venezia si chiuderà con la clamorosa affermazione della squadra ospite. I partenopei sigleranno a loro volta almeno un gol, ma la sostanza rimarrà la stessa. Una parola: delusione.

Scommessa 3; vittoria Venezia + GOL Napoli: 19,00 con William Hill