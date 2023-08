In questo articolo è possibile consultare i pronostici Napoli - Sassuolo e confrontare le quote del match della seconda giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la gara della seconda giornata di Campionato per offrire le migliori quotazioni, consigli e pronostici Napoli - Sassuolo.

Sarà un Diego Armando Maradona esaurito in tutti i settori quello che vedrà l’esordio stagionale in casa degli azzurri Campioni d’Italia. Alle 20.45 di domenica 27 agosto i partenopei giocheranno contro il Sassuolo, altri 3 punti in palio per questa gara valevole per la seconda giornata di Serie A. La squadra, allenata quest’anno da Rudi Garcia, vittoriosa all’esordio contro il Frosinone al Benito Stirpe, avrà di fronte un avversario non irresistibile. Il Napoli è infatti imbattuto da cinque gare in Campionato contro il Sassuolo e inoltre, statistiche alla mano, ha vinto ciascuno degli ultimi sette esordi stagionali casalinghi in Serie A.

Il Sassuolo dal canto suo, deve ancora risolvere l’incognita Berardi, attualmente ai margini della rosa per le note vicende di mercato. Per Sottil Pinamonti punta centrale con il supporto sugli esterni di Defrel e Laurentiè.

Buone notizie invece per i tifosi del Napoli, con Kvara Kvaraskhelia che ha recuperato dal lieve affaticamento muscolare che l’aveva escluso contro il Frosinone e che sarà a disposizione del mister dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

I nostri pronostici Napoli – Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Napoli - Sassuolo, mercati e quote aggiornati in tempo reale, è consigliabile consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Napoli - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Kvaraskhelia in gol nei 90’ 2.10 2.25 2.45 Risultato esatto 3-0 9.50 9.00 8.50 Victor Osimenh primo marcatore 3.25 3.40 3.30

Quella tra gli azzurri di Garcia ed i neroverdi di Dionisi dovrebbe essere una partita facile da pronosticare sulla carta. Ma si sa che il mondo del calcio riserva sempre inaspettate sorprese.

è possibile consultare la nostra guida ai bonus scommesse di benvenuto migliori

visitare la pagina dedicata al codice promozionale Sisal disponibile facoltativamente alla registrazione.

Il ritorno del georgiano

Il ritorno del numero 77 è la notizia del giorno per tutti i tifosi del Napoli. Grande assente all’esordio in Campionato, il georgiano sarà a disposizione di Rudi Garcia per la prima partita casalinga stagionale che potrà quindi contare sulle sue ubriacanti accelerazioni e sulla sua velocità. MVP dello scorso Campionato, il 22enne non vede l’ora di ripetersi e, magari di provare a migliorare lo score della scorsa stagione, quando arrivò a segnare 14 reti in totale (2 in Champions e 12 in Serie A). Di fatto è tra i marcatori favoriti dai pronostici Napoli - Sassuolo.

Scommessa 1: Kvaraskhelia in gol nei 90’: 2,10 con bet365

Le certezze di Garcia

Il Napoli dell’esordio non ha certamente deluso le aspettative, dopo un leggerissimo appannamento iniziale, contro il Frosinone con Politano prima e con Osimhen poi, la formazione scudettata ha subito messo in chiaro le gerarchie. Contro il Sassuolo, probabilmente orfano di Berardi, il divario tecnico sarà notevole e il Napoli avrà modo di dimostrarlo in campo.

Scommessa 2: Risultato esatto 3 a 0: 9,00 con Sisal

La sentenza del 9

Il ritorno dell’uomo mascherato. Non è il titolo di un film ma un dato di fatto. Victor Osimhen ha cominciato come aveva terminato. Segnando. Il top scorer dello scorso torneo si è presentato con una doppietta a Frosinone. Impressionante per tecnica e grinta, il nigeriano ha già cominciato la scalata al titolo di capocannoniere 2023/2024. Ed i pronostici Napoli - Sassuolo lo presentano come uno dei marcatori favoriti per il match.

Scommessa 3: Victor Osimhen primo marcatore: 3,30 con William Hill