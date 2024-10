Pronostici Napoli - Salernitana e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti ma attenzione al carattere dei granata

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi del match di sabato 13 gennaio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 20esimo turno di Serie A.

Un Napoli in piena crisi ospita una Salernitana che all’ultima di campionato ha dato filo da torcere alla Juventus, che è riuscita a portare a casa la vittoria soltanto nei minuti finali grazie a un gol di Dusan Vlahovic.

I nostri pronostici Napoli - Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Salernitana bet365 Sisal William Hill Giacomo Raspadori marcatore dell’incontro 2.40 2.50 2.30 Risultato esatto 0-1 Salernitana 23.00 26.00 23.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.65 2.60

Ulteriori quote Napoli – Salernitana, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori che volessero maggiori info sulle scommesse sportive online possono

• consultare la nostra guida dedicata ai siti scommesse con registrazione tramite SPID

• visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale Betway e ad eventuali bonus benvenuto ad essi collegati.

Come scommettere su Napoli – Salernitana: analisi match e pronostici

I granata allenati da Filippo Inzaghi possono approfittare del momento d’appannamento dei campioni d’Italia per tornare a Salerno con un risultato utile. D’altro canto il Napoli, in ritiro dopo la sconfitta contro il Torino, ha la necessità di ritornare alla vittoria per ricompattare l’ambiente e riprendere la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Probabili formazioni Napoli - Salernitana

Per i pronostici occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Bohinen, Martegani; Tchaouna, Candreva; Simy.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ripartire con Jack

Con Victor Osimhen impegnato in Coppa d’Africa e Giovanni Simeone utilizzato con il contagocce, l’attacco del Napoli si poggia tutto su Giacomo Raspadori. Calato vertiginosamente come tutto il resto della squadra, l’attaccante emiliano deve provare a caricarsi sulle spalle la squadra per cercare di portare gli azzurri lontano da questo periodo di crisi il prima possibile. Ecco perché Raspadori è tra i favoritissimi dalle quote marcatore Napoli - Salernitana.

Scommessa 1; Giacomo Raspadori marcatore dell’incontro: 2,40 con bet365

I granata per crederci

Pur venendo sconfitti allo Stadio Arechi dalla Juventus, i granata hanno giocato una partita di grande sacrificio, mettendo in difficoltà più di una volta la difesa bianconera. Contro il Napoli la squadra allenata da Pippo Inzaghi vuole tentare l’impresa e approfittare del momento di crisi dei campioni d’Italia per conquistare un risultato storico. I pronostici Napoli - Salernitana sono con gli azzurri, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Salernitana: 26,00 con Sisal

Crisi di gioco per gli azzurri

Arrivati a 4 partite consecutive, tra campionato e Coppa Italia senza riuscire a segnare neanche un gol, gli azzurri di Rudi Garcia prima, e di Walter Mazzarri poi, sono stati protagonisti del peggior girone d’andata della storia per una formazione detentrice del titolo. La squadra, in piena crisi di gioco e risultati, ha bisogno di un forte scossone per potersi garantire almeno il quarto posto alla fine della stagione. Ecco perché con ogni probabilità e secondo i pronostici Napoli - Salernitana il derby campano sarà l'opportunità giusta per rinascere.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill