In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli - Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli - Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 24 novembre allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Roma

Il nostro pronostico Napoli - Roma bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Napoli 1.72 1.70 1.80 Pareggio 3.60 3.45 3.50 Vittoria Roma 5.00 5.00 4.75

Come scommettere su Napoli vs Roma

La gara più interessante del tredicesimo turno mette a confronto il Napoli capolista e una Roma che, salutato anche Juric, si ritrova ancora una volta nelle mani del guru Claudio Ranieri. Un ritorno che chiaramente rende ancora più imprevedibile la sfida del Maradona: i partenopei di Antonio Conte appaiono nettamente favoriti, vero, ma guai a sottovalutare una Roma colpita nell’orgoglio e che propone comunque un undici di assoluto spessore.

Le due squadre, che non si sfidano dal 2-2 in terra campana dello scorso aprile, sono accomunate da risultati recente tutt'altro che esaltanti: il Napoli ha raccolto un solo punto nelle ultime due gare contro Atalanta e Inter (pesa soprattutto il 3-0 interno contro i bergamaschi), mentre i giallorossi hanno fatto anche peggio come certificano i due K.O. consecutivi contro Bologna e Verona e il deludente pareggio in Europa League al cospetto dell'Union Saint-Gilloise.

Probabili formazioni Napoli - Roma

Per i pronostici Napoli – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

Confrontare le quote vincente della partita Napoli - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli, tornare a vincere per confermarsi in vetta

Il Napoli non può permettersi altri passi falsi. Gli uomini di Antonio Conte devono difendere il primo posto e, considerando l’incredibile folla di squadre alle loro spalle (cinque nell’arco di due punti), non hanno altro risultato all’infuori della vittoria. Gli azzurri si affidano nuovamente al re del centrocampo Lobotka, affiancato ancora una volta dallo scozzese McTominay (l’ex Manchester United ci sarà nonostante i problemi riscontrati in nazionale). Riflettori puntati, poi, sul belge Romelu Lukaku, ex della gara e voglioso di tornare al gol dopo un digiuno lungo 270 minuti. Alla luce di tutti questi elementi, per il nostro pronostico Napoli - Roma è gara che si chiuderà con il successo dei campani.

Scommessa 1; Vittoria Napoli: 1,72 con bet365

Roma più quadrata: alla fine sarà pareggio

Mister Ranieri porta con sé il suo pragmatismo: addio alla difesa a tre, i giallorossi si schiereranno con un 4-5-1 monolitico e senza fronzoli. In difesa ancora Ndicka e Mancini (assente l’influenzato Hummels), mentre a centrocampo spazio all’usato sicuro Cristante. Dall’altro lato, il Napoli delle ultime uscite è apparso tutt’altro che incisivo in attacco: anche per questo, per la nostra previsione la gara del Maradona terminerà con il più classico dei pareggi.

Scommessa 2; pareggio: 3,45 con Leovegas

Subito effetto Ranieri: la Roma espugna il Maradona e inizia una nuova fase

Effetto Ranieri, dicevamo. Il tecnico originario di Testaccio porta con sé grande esperienza ed entusiasmo: l’ex Leicester si affida al centravanti Dovbyk, uno che - se messo nelle giuste condizioni - può portare in dote anche 30 gol stagionali (parliamo oltretutto del capocannoniere dell’ultima edizione della Liga). Ai suoi lati dovrebbero agire Soulé ed El Shaarawy, chiamati a valorizzare proprio i movimenti del centravanti ucraino. Occhio, poi, agli inserimenti di capitan Lorenzo Pellegrini. Tutti elementi di assoluto spessore: per questo, secondo il nostro pronostico Napoli-Roma terminerà con la sorprendente vittoria dei giallorossi.

Scommessa 3; vittoria Roma 4,75 con William Hill