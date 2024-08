In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara del terzo turno di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli - Parma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno di Serie A. La gara è in programma venerdì 30 agosto allo stadio Maradona di Napoli, con fischio d’inizio alle 20:45. Si contrano 38 precedenti in Serie A tra Napoli e Parma. Il bilancio è in sostanziale equilibrio. Il Napoli ha vinto in 17 occasioni, a fronte delle 14 vittorie del Parma. I pareggi, invece, sono stati 7.

I nostri pronostici Napoli – Parma

Il nostro pronostico Napoli - Parma bet365 Betsson William Hill Kvaratskhelia segna nei 90 minuti 2.25 2.75 2.70 Esito finale 1 1.48 1.50 1.47 Over 3,5 2.75 2.62 2.62

Come scommettere su Napoli – Parma: analisi match e pronostici

Il passo falso contro il Verona, la vittoria netta contro il Bologna. La stagione del Napoli è iniziata in chiaroscuro ma inizia a vedersi la mando del nuovo tecnico Antonio Conte. In attesa delle ultime mosse di mercato, la rosa inizia ad avere la forma e la consistenza desiderata dal tecnico salentino, che ha l’obiettivo minimo di riportare i partenopei in Champions League. Il neopromossa Parma invece è partito con il turbo. Una vittoria ed un pareggio nelle prime due uscite stagionali e moltissime indicazioni positive dalla rosa, a cominciare dall’impatto di Dennis Mann, 26enne attaccante rumeno già autore di due reti in campionato.

Probabili formazioni Napoli vs Parma

Per i pronostici Napoli – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; David Neres, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; David Neres, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La prima di Big Rom

Finalmente Conte ha avuto il suo centravanti. Lukaku è la ciliegina sulla torta ad un mercato importante. Il belga partirà dalla panchina, nonostante sia in ottima condizione. Stesso destino anche per McTominay. Chi potrebbe avere spazio dal primo minuto potrebbe invece essere David Neres, che sembra in vantaggio nel ballottaggio con Politano. Unico sicuro del posto in attacco è Kvaratskhelia, autore di gol e assist contro il Bologna. Un suo gol nei 90 minuti secondo i pronostici Napoli - Parma è una soluzione interessante. Al centro dell’attacco, ancora vivo il ballottaggio tra Raspadori (in vantaggio) e Simeone.

Scommessa 1; Kvaratskhelia segna nei 90 minuti: 2,25 con bet365

Trasformare il Maradona in un fortino

La vittoria sul Bologna ha interrotto un digiuno di vittorie casalinghe che durava da 179 giorni. Conte è stato chiaro: il Maradona deve tornare ad essere un fortino impossibile da espugnare per chiunque. Fin qui, il Napoli ha mantenuto le aspettative: 3 gol segnati, 0 subiti. L’obiettivo contro il Parma è portare a casa i 3 punti lasciando inviolata la porta difesa ancora una volta da Meret.

Scommessa 2; Esito finale 1: 1,50 con Betsson

Il Parma vuole continuare a stupire

Una vittoria ed un pareggio nelle prime due giornate ma, soprattutto, una qualità della manovra decisamente superiore alla media. Il Parma di Pecchia si è presentato alla Serie A come meglio non avrebbe potuto. Diverse individualità interessanti ma, soprattutto, una coesione del collettivo degno di una grande squadra. Il Maradona sarà un impegno proibitivo, ma l’obiettivo dichiarato è quello di continuare a stupire con la leggerezza di chi sa che l’obiettivo della stagione è innanzitutto la salvezza. Chissà che la squadra di Pecchia non riesca a ribaltare i pronostici Napoli - Parma.

Scommessa 3; Over 3,5: 2,62 con William Hill