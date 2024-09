In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Palermo, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Palermo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Alessio Dionisi.

La partita, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di giovedì 26 settembre allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Palermo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Palermo bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-1 Napoli 12.00 10.50 11.00 Palermo segna per primo 5.00 4.25 4.20 Over 4,5 5.00 3.70 4.33

Ulteriori quote Napoli - Palermo, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero maggiori info sul mondo delle scommesse sportive online possono

visitare la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse italiani

consultare la nostra guida al codice promozionale Sisal, bonus di benvenuto e altre info sull'operatore made in Italy.

Come scommettere su Napoli – Palermo: analisi match e pronostici

Il pareggio con la Juventus va subito archiviato, adesso c’è da pensare alla Coppa Italia. Dopo la grande sofferenza contro il Modena (vittoria solo ai calci di rigore), il Napoli deve ancora una volta fare i conti con una big di Serie B. Questa volta in terra partenopea arriva il Palermo, squadra che per valore assoluto potrebbe tranquillamente dire la sua anche in massima serie. Proprio come gli azzurri di Conte, anche i siciliani guidati dall’ex Sassuolo Dionisi vengono da un pareggio a reti bianche che è servito a poco in ottica classifica (i rosanero sono ancora fuori dalla zona play-off).

Probabili formazioni Napoli vs Palermo

Per i pronostici Napoli – Palermo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile, Mazzocchi, R. Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Neres, McTominay, Ngonge; Raspadori. Allenatore: Conte.

Caprile, Mazzocchi, R. Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Neres, McTominay, Ngonge; Raspadori. Allenatore: Conte. PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Nedelcearu, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Dionisi

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Palermo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli deve imporsi: quale sarà il risultato esatto?

Il Napoli vuole dimostrare la sua superiorità, ma Antonio Conte dovrebbe proporre molte seconde linee e quindi schierare una formazione certamente inferiore a quella vista contro la Juventus. In valore assoluto, comunque, gli azzurri rimangono più forti del Palermo, tanto che gli esperti ed i pronostici Napoli - Palermo li danno come favoriti assoluti del confronto. Dal canto suo, il Palermo propone il tridente guidato da Brunori e l’ottimo centrocampo nel segno dell’ex juventino Ranocchia.

Alla luce del turn over partenopeo, ci sentiamo di puntare su una vittoria tutt’altro che agevole dei padroni di casa. Occhio al 3-1 finale

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Napoli: 12.00 con bet365

Il Palermo può andare in vantaggio

Il Napoli è chiaramente più forte, anche con le seconde linee. I partenopei, però, potrebbero andare in svantaggio, alla luce dei prevedibili esperimenti in difesa del tecnico Antonio Conte. Oltretutto i rosanero possono fare affidamento su una vecchia conoscenza campana come Roberto Insigne.

Scommessa 2; Palermo segna per primo: 6,75 con Sisal

Napoli-Palermo, sarà una goleada?

Il Napoli non ha le coppe europee e allora deve concentrarsi anche sulla Coppa Italia, oltre che sullo Scudetto. Gli azzurri non possono dunque permettersi cali di tensione e potrebbero essere protagonisti di una goleada nel segno di seconde linee come Raspadori e Ngonge. Almeno quattro gol in vista? È un potenziale risultato stando ai pronostici Napoli - Palermo.

Scommessa 3; over 3,5 con William Hill