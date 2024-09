In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Alessandro Nesta.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 29 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Napoli - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Monza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Napoli 8.50 8.70 9.00 Scott McTominay segna nell'incontro 5.00 4.00 3.60 Doppia chance Monza/pareggio 3.00 3.01 3.10

Maggiori informazioni, quote Napoli - Monza, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali dei concessionari di gioco. In più i lettori troveranno interessanti spunti sul mondo delle scommesse consultando:

la nostra pagina dedicata a pronostici e quote vincitrice Serie A

la nostra guida al codice promo Betflag esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Napoli – Monza: analisi match e pronostici

Il Napoli sogna la vittoria e il primo posto, per lanciare un messaggio alle altre avversarie in ottica Scudetto. La truppa di Antonio Conte vuole dare seguito ai tre successi post-Verona, al pareggio in casa della Juventus e ovviamente alla cinquina inferta al Palermo in Coppa Italia. Gli azzurri dovrebbero scendere in campo nuovamente con la difesa a quattro, così da permettere l’impiego in contemporanea dei centrocampisti Lobotka, Anguissa e McTominay (proprio lo scozzese è la causa di questa rivoluzione tattica).

Dal canto suo, il Monza deve fare i conti con una classifica che inizia a farsi decisamente allarmante. Nessuna vittoria ancora per il tecnico Alessandro Nesta, che ha bisogno di una serie di risultati positivi per conservare la panchina. Sullo sfondo si parla già di sostituti, tra cui spicca l’altro campione del mondo Fabio Cannavaro.

Probabili formazioni Napoli vs Monza

Per i pronostici Napoli – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Nesta. Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli di Conte è una macchina perfetta. Sarà tris con il Monza?

Senza le coppe europee di mezzo, il Napoli di Antonio Conte è tra le serie candidate alla vittoria dello Scudetto. I partenopei hanno trovato la quadratura del cerchio tra difesa a quattro e un attacco nel segno di Lukaku e di un ritrovato Kvaratskhelia. L’impressione è che il Monza non possa nulla contro un Napoli troppo forte: puntiamo, per questo, su un netto e inequivocabile 3-0.

Scommessa 1; esito esatto 3-0 Napoli: 8,50 con bet365

Non solo Lukaku: il segreto di questo Napoli è super McTominay

Una sorpresa solo per chi non lo conosceva già: Scott McTominay si sta prendendo il Napoli a suon di grandi giocate. Adesso arrivano anche i gol, con lo scozzese che vuole ripetersi dopo la rete da subentrante contro il Palermo.

Scommessa 2; Scott McTominay segna nell’incontro: 4,00 con Sisal

Alessandro Nesta rischia grosso: serve una grande impresa

I brianzoli si possono rincuorare con il netto successo in Coppa Italia contro il Brescia: un 3-1 che ha messo in mostra le qualità di alcune seconde linee come Valoti e Maric. Un risultato, questo, che potrebbe non bastare: le cose in campionato vanno malissimo e allora Nesta deve assolutamente fare risultato per difendere la panchina. Diamo al Monza una “doppia chance”, ma l’impresa ai limiti dell’impossibile.

Scommessa 3; doppia chance X2: 3,10 con William Hill