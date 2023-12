In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Monza, quote dei bookmakers e l’analisi del match previsto venerdì 29 dicembre ore 18.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Monza le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che inaugurerà la 18esima giornata di Serie A, ultimo turno previsto per il 2023.

L’ultima partita del 2023 Napoli campione d’Italia si giocherà al Diego Armando Maradona, dove gli azzurri di Mazzarri ospiteranno il Monza allenato da Raffaele Palladino. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta in occasione dell’ultima giornata, e vorranno salutare il 2023 con un risultato utile.

I nostri pronostici Napoli – Monza

Il nostro pronostico Napoli - Monza bet365 Sisal William Hill Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.05 Risultato esatto 1-1 7.00 8.00 7.50 Giovanni Simeone marcatore dell’incontro 2.87 2.50 2.80

Come scommettere su Napoli – Monza: analisi match e pronostici

Il Napoli non vuole cedere allo sconforto dopo il 2 a 0 subìto dalla Roma all’Olimpico e cercherà di chiudere il suo 2023 con una vittoria. Il Monza vuole insidiare il Torino al decimo posto in classifica e cercherà di ottenere almeno un pareggio in casa dei Campioni d’Italia approfittando del loro momento di difficoltà.

Probabili formazioni Napoli - Monza

Per i pronostici Napoli – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ritrovare la vittoria

Dopo aver subìto 4 reti dal Frosinone in Coppa Italia, gli azzurri ne hanno incassati altri 2 dalla Roma nell’ultima giornata di campionato, finendo la partita addirittura in 9 uomini. Contro il Monza di Raffaele Palladino i campioni d’Italia vorranno assolutamente ritrovare la vittoria davanti al loro pubblico per terminare il 2023 al meglio e lasciarsi questo periodo nero alle spalle. Chissà che non stravolgano i pronostici Napoli - Monza con una vittoria in trasferta.

Scommessa 1; Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Il Monza per un risultato utile

Dopo aver letteralmente regalato la vittoria alla Fiorentina grazie ad uno sciagurato assist a Beltran da parte del suo portiere Di Gregorio, il Monza di Raffaele Palladino ha bisogno di un risultato utile per chiudere positivamente un comunque ottimo 2023. La squadra del tecnico campano, anche secondo i pronostici Napoli – Monza, ha buone possibilità di tornare in Brianza almeno con un pareggio.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 8,00 con Sisal

Il Cholito per ritrovare il gol

Con la squalifica di Victor Osimhen e Matteo Politano, il peso dell’attacco degli azzurri è tutto sulle spalle del Cholito. Il quale risulta anche tra i favoriti dalle quote marcatotre Napoli - Monza. L’attaccante argentino, meno prolifico rispetto alle scorse stagioni, può approfittare della squalifica del numero 9 per trovare il suo secondo gol in campionato e provare a regalare un sorriso ai tifosi del Napoli sicuramente amareggiati per la stagione finora deludente dei campioni d’Italia.

Scommessa 3; Giovanni Simeone marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill