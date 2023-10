In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Napoli - Milan con un confronto quote dei siti scommesse e consigli utili per puntare sull'evento.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

La domenica della 10ª giornata di Serie A si chiude con il big match del Maradona tra Napoli e Milan. Gli impegni infrasettimanali in Champions ci hanno consegnato un Napoli sempre più in forma che, con il successo di Berlino, sta trovando sempre più certezze, mentre i rossoneri, incassato il sonoro 3-0 dal PSG, devono rimboccarsi le maniche dopo due sconfitte consecutive.

Per quanto concerne la formazione che sceglierà Garcia, tutto lascia pensare che non si discosti molto da quella vista a Verona e Berlino, magari solo qualche cambio.

Stefano Pioli invece deve cercare di trovare una soluzione immediata al trend deludente contro le grandi, che, in questa stagione, non ha mai battuto. L’allenatore rossonero punterà tutte le sue carte su Leao e Theo Hernandez.

I nostri pronostici Napoli – Milan

I nostri pronostici Napoli - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.85 Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro 4.00 4.00 3.40 Risultato esatto 2-1 9.00 9.50 9.00

Probabili formazioni Napoli – Milan

Per dei pronostici Napoli - Milan più accurati possibili occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento no del Milan

Dopo la batosta subìta dal PSG in Champions, la trasferta di Napoli non arriva certamente nel momento migliore del Milan. Incapaci di vincere in Champions, ancora a 0 reti in 3 partite disputate in Europa, i rossoneri stanno attraversando un periodo nero e il Napoli potrebbe approfittarne. Si prevedono numerosi goal, secondo i pronostici Napoli - Milan.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Raspadori cerca la continuità

Dopo il gol che ha sbloccato la gara di Champions contro l’Union Berlino, Giacomo Raspadori ha la piena fiducia del suo allenatore. L’attaccante ex Sassuolo è pronto a far male anche al Milan partendo titolare dal primo minuto. È per questo tra i favoriti dalle quote marcatore Napoli - Milan.

Scommessa 2; Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Una vittoria per non lasciar scappare le altre

A 5 punti dall’Inter capolista, il Napoli deve trovare la vittoria per non lasciare scappare il gruppo di testa e cercare di confermarsi in campionato come sta facendo in Europa. La partita contro il Milan non sarà semplice ma gli azzurri, match dopo match, stanno acquisendo sempre più certezze nei loro mezzi. Alcuni pronostici Napoli - Milan suggeriscono la vittoria della squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1: 9,00 con William Hill